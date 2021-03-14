Бабушка сказала, что получилось очень вкусно. Студент лицея удивляет авторским рецептом блинов

Новости Беларуси. Максим Кветковский – учащийся Витебского государственного политехнического лицея. Взгляд, так же как и рецепт приготовления блинов – современный. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Максим Кветковский – учащийся Витебского государственного политехнического лицея. Взгляд, так же как и рецепт приготовления блинов – современный. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
К примеру, это авторское фламбе. Тоже с огоньком, хотя, признается будущий кулинар, предпочтение отдает классическим блинам.
Маским Кветковский, учащийся Витебского государственного политехнического лицея:
– Будем сентиментальными – бабушкины, если честно.
– А вы бабушку угощаете своими блинами?
– Такими нет. А своими да, как-то раз делал.
– Что она сказала?
– Что я молодец, и получилось очень вкусно!
Издавна жарят блины на пылающей колоде. Какие масленичные традиции сохранились на севере Беларуси? Подробности здесь.