«Со свёклой, слабосолёной сёмгой и элементами апельсина». В белорусском кафе подают блины, которые вы больше нигде не попробуете

Новости Беларуси. В этом кафе недельное меню составляется с оглядкой на календарь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что будет востребовано посетителями на масленичной неделе, здесь поняли заранее и решили удивлять. Этого блюда найти в меню пока не удастся: приготовлено специально для нас.

Егор Окунев, мастер производственного обучения Витебского государственного политехнического лицея:

Это блины со свеклой, с зеленью и куркумой, слабосоленой семгой, сырным кремом и с элементами апельсина. Это спецпредложение для масленичной недели.