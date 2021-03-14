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«Со свёклой, слабосолёной сёмгой и элементами апельсина». В белорусском кафе подают блины, которые вы больше нигде не попробуете

14 марта 2021 18:16
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Новости Беларуси. В этом кафе недельное меню составляется с оглядкой на календарь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что будет востребовано посетителями на масленичной неделе, здесь поняли заранее и решили удивлять. Этого блюда найти в меню пока не удастся: приготовлено специально для нас.

«Со свёклой, слабосолёной сёмгой и элементами апельсина». В белорусском кафе подают блины, которые вы больше нигде не попробуете-1

Егор Окунев, мастер производственного обучения Витебского государственного политехнического лицея:
Это блины со свеклой, с зеленью и куркумой, слабосоленой семгой, сырным кремом и с элементами апельсина. Это спецпредложение для масленичной недели.

«Со свёклой, слабосолёной сёмгой и элементами апельсина». В белорусском кафе подают блины, которые вы больше нигде не попробуете-4

Блины в первую очередь должны быть блинами, считают здесь. Тем не менее сразу несколько разновидностей этих мучных лакомств, а здесь их величают блюдом, готовят и готовы удивить. С ежевичным гелем, рикоттой, яблочным чатни и даже классические с маслом. 

Бабушка сказала, что получилось очень вкусно. Студент лицея удивляет авторским рецептом блинов – читайте далее.

# Масленица в Беларуси # общество # Егор Окунев # Виктор Пралич # Фотофакт

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