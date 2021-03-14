Издавна жарят блины на пылающей колоде. Какие масленичные традиции сохранились на севере Беларуси?

Новости Беларуси. 14 марта подходит к концу один из самых гастрономических праздников в календаре – Масленица. Седьмой день недели еще называют Прощеным воскресеньем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Масленица у каждого еще из детства ассоциируется с блинами. Это символ солнца, и считается, что попробовать мучное изделие в этот день должен каждый. Сегодня масленичные гуляния прошли по всей стране. Блинов хватило всем. А вот в нашем репортаже мы решили узнать о рецептах их приготовления – от древних традиций до современности. Эволюция блинов в репортаже Виктора Пралича.

Самый север страны – Городокский район. Здесь как нигде знают, насколько весна может быть долгожданной, а потому такой праздник, как Масленица, здесь один из самых любимых, ведь этот день, когда прощаться с зимой – и их желание, и целая народная традиция. Даже главный символ Масленицы – блин – здесь выпекают на пылающей колоде.

Для этого брали сухую смоляную колоду, сосновую или еловую. Разрубали ее на четыре части, а потом делали еще надрезы, чтобы там был сквознячок. Внутрь закладывали бересту или лучину, чтобы разгорелось внутри.

Сегодня уже и не вспомнят, сколько лет такому способу приготовления, причем не только блинов. На горящей колоде можно пожарить все что угодно. В давние времена она особо пользовалась спросом летом, когда нежданные гости на пороге, а печь топить долго. Сейчас, конечно, такой способ стритфуда сродни зрелищного аттракциона, особенно на масленичных гуляньях. Бабушка сказала, что получилось очень вкусно. Студент лицея удивляет авторским рецептом блинов

У Масленицы есть масленичная неделя – семь дней, и они разные. И тещины, и золовкины посиделки, и когда зять к теще ходит в гости, как в стародавние времена. Больше молодежь гуляет. А так как по традиции загаўляюцца люди, следовательно, пекут блины, угощают.

Попробовать блин в масленичный день нужно обязательно. Считается, что он обладает силой и энергией, которыми человек заряжается на весь предстоящий год.