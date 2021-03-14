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Издавна жарят блины на пылающей колоде. Какие масленичные традиции сохранились на севере Беларуси?

14 марта 2021 18:16
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Новости Беларуси. 14 марта подходит к концу один из самых гастрономических праздников в календаре – Масленица. Седьмой день недели еще называют Прощеным воскресеньем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Масленица у каждого еще из детства ассоциируется с блинами. Это символ солнца, и считается, что попробовать мучное изделие в этот день должен каждый. Сегодня масленичные гуляния прошли по всей стране. Блинов хватило всем.

А вот в нашем репортаже мы решили узнать о рецептах их приготовления – от древних традиций до современности. Эволюция блинов в репортаже Виктора Пралича.

Издавна жарят блины на пылающей колоде. Какие масленичные традиции сохранились на севере Беларуси?-1

Самый север страны – Городокский район. Здесь как нигде знают, насколько весна может быть долгожданной, а потому такой праздник, как Масленица, здесь один из самых любимых, ведь этот день, когда прощаться с зимой – и их желание, и целая народная традиция. Даже главный символ Масленицы – блин – здесь выпекают на пылающей колоде.

Издавна жарят блины на пылающей колоде. Какие масленичные традиции сохранились на севере Беларуси?-4

Для этого брали сухую смоляную колоду, сосновую или еловую. Разрубали ее на четыре части, а потом делали еще надрезы, чтобы там был сквознячок. Внутрь закладывали бересту или лучину, чтобы разгорелось внутри.

Издавна жарят блины на пылающей колоде. Какие масленичные традиции сохранились на севере Беларуси?-7

Сегодня уже и не вспомнят, сколько лет такому способу приготовления, причем не только блинов. На горящей колоде можно пожарить все что угодно. В давние времена она особо пользовалась спросом летом, когда нежданные гости на пороге, а печь топить долго. Сейчас, конечно, такой способ стритфуда сродни зрелищного аттракциона, особенно на масленичных гуляньях.

Бабушка сказала, что получилось очень вкусно. Студент лицея удивляет авторским рецептом блинов

Издавна жарят блины на пылающей колоде. Какие масленичные традиции сохранились на севере Беларуси?-10

У Масленицы есть масленичная неделя – семь дней, и они разные. И тещины, и золовкины посиделки, и когда зять к теще ходит в гости, как в стародавние времена. Больше молодежь гуляет. А так как по традиции загаўляюцца люди, следовательно, пекут блины, угощают.

Издавна жарят блины на пылающей колоде. Какие масленичные традиции сохранились на севере Беларуси?-13

Попробовать блин в масленичный день нужно обязательно. Считается, что он обладает силой и энергией, которыми человек заряжается на весь предстоящий год.  

Издавна жарят блины на пылающей колоде. Какие масленичные традиции сохранились на севере Беларуси?-16

Очень вкусные, припахивают дымком, домашним уютом, теплом домашним. С сахаром, с маслом.
Скажите, а для Масленицы есть какой-то особый рецепт блинов?
– Нет особого рецепта. На Масленицу все блины хороши: и с маслом, и без масла, и с маканием в сало. Это последнее, что можно себе позволить такое жирное, что связано с животным жиром, а дальше пост, поэтому наслаждаемся блинами на Масленицу.

«Со свёклой, слабосолёной сёмгой и элементами апельсина». В белорусском кафе подают блины, которые вы больше нигде не попробуете (читать здесь).

# Масленица в Беларуси # общество # Виктор Пралич # Фотофакт

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