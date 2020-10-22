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Новые правила въезда и трансфера через Беларусь. Вот что изменилось

22 октября 2020 06:20
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Новости Беларуси. Информация для тех, кто приезжает в Беларусь. С 22 октября изменены правила въезда и трансфера через нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые правила въезда и трансфера через Беларусь. Вот что изменилось-1

Граждане Беларуси и иностранцы с видом на жительство в республике вне зависимости от того, из какой страны они прибывают, освобождаются от обязательного теста на коронавирус методом ПЦР. При этом прибывшие из «красной» зоны обязаны соблюдать десятидневную самоизоляцию. А путешествующим из стран «зеленой» зоны понадобится оригинал медицинского документа с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Новые правила въезда и трансфера через Беларусь. Вот что изменилось-4

При этом пассажиры, следующие транзитом через территорию Беларуси из стран «зеленой» зоны, могут свободно пересекать границу. Остальным же придется подтвердить их запланированный выезд из Беларуси в течение 24 часов. Соблюдение данного требования будут контролировать сотрудники пограничной службы.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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