Новые правила въезда и трансфера через Беларусь. Вот что изменилось

Новости Беларуси. Информация для тех, кто приезжает в Беларусь. С 22 октября изменены правила въезда и трансфера через нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане Беларуси и иностранцы с видом на жительство в республике вне зависимости от того, из какой страны они прибывают, освобождаются от обязательного теста на коронавирус методом ПЦР. При этом прибывшие из «красной» зоны обязаны соблюдать десятидневную самоизоляцию. А путешествующим из стран «зеленой» зоны понадобится оригинал медицинского документа с отрицательным результатом теста на COVID-19.