«Сейчас людей на дороге учат кнутом. А почему бы не сделать это наоборот». Что предлагают автомобилисты?

Новости Беларуси. В это воскресенье, 25 октября, в Беларуси отмечается День автомобилиста и дорожника. Праздник стал всенародным признанием заслуг транспортников в развитии экономики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Растет ли количество автомобилей в нашей стране, сколько, по признанию белорусов, в семье должно быть транспортных средств и какие новые идеи предлагается рассмотреть ГАИ? На эти и другие вопросы отвечает эксперт по безопасности дорожного движения и развитию городского транспорта Юрий Важник. Об уровне автомобилизации: мечта – это 600, реальность – 350, разумный предел – 400 Евгений Поболовец, СТВ:

Как вы оцениваете автомобилизацию населения Беларуси? По моим наблюдениям, каждый год у нас количество личного транспорта растет. Так ли это?

Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Да, растет ежегодно. Раньше это было больше 5 % в год роста, сейчас чуть замедлился этот рост – на уровне 2 %, но рост этот неуклонный. А по поводу уровня автомобилизации: автомобилизация измеряется в количестве автомобилей на 1000 жителей. Вот у нас цифра приближается к 350, где-то сейчас 340. Евгений Поболовец:

Это много или мало? Юрий Важник:

В американских городах достигает 700. В европейских городах, в среднем – это 350-400, то есть мы находимся близко от оптима, близко от насыщения. Евгений Поболовец:

Допустим, для Минска или для областных центров какая цифра будет нормой? Юрий Важник:

Мы когда-то спросили у людей, сделали опрос социальный: сколько вы считаете оптимальным, сколько вам нужно автомобилей? Люди ответили примерно так, если привести к фигуральному виду: каждый взрослый должен иметь легковой автомобиль. Евгений Поболовец:

То есть не на одну семью автомобиль, а на каждого взрослого? Юрий Важник:

Да. И это получается около 600, то есть мечта – это 600. Реальность – 350, разумный предел – 400.

Евгений Поболовец:

Есть категория водителей, которые постоянно спешат. Как правило, от этой категории водителей звучат предложения в больших городах, в частности в Минске: на определенных трассах чуть ли не 90 км/ч сделать разрешенную скорость (сейчас по умолчанию 60 км/ч во всех населенных пунктах). В то же время, я знаю, что со стороны власти уже давно обсуждается вопрос о том, чтобы на некоторых дорогах, в некоторых городах все-таки сделать ограничение 50 км/ч, как в Европе. Ваше мнение на этот счет. Только две столицы в Европе имеют ограничение 60 км/ч: одна из них – Минск, а другая – Москва Юрий Важник:

Я напомню, что только две столицы в Европе имеют ограничение 60 км/ч: одна из них – Минск, а другая – Москва. Вся остальная Европа ездит, зарабатывая при этом гораздо больше, в большей степени ценя свое время, ездит со скорость 50 км/ч. Не в этом дело. Дело в том, что у кого бортовой компьютер есть в автомобиле, тот может подбить, какая у него средняя скорость по городу случается. Я вас уверяю, что больше 35 км/ч не будет. 40 км/ч – невозможно, это значит, у вас есть загородные участки. В городе 40 км/ч не выйдет. Если вы едете со скоростью 35 км/ч в среднем, то если кусочек вы проедете быстрее немножко – это выигрыш в считаные секунды, и бортовой компьютер не заметит этого. А между тем от скорости очень серьезно зависит опасность – выше, чем квадратично. То есть мы меняем скорость на немножко, а увеличивается аварийность достаточно существенно. И смысл какой? 30 км/ч – это хозяин пешеход. 50 км/ч – там оба существуют, вместе. 70 км/ч – пешехода не должно быть. Это как в метро, потому что скорость 70 км/ч убийственно опасная. 90 км/ч – там вообще разговора нет, это профиль обычно загородных магистралей. Евгений Поболовец:

Какие еще изменения в вопросах безопасности дорожного движения назрели, которые необходимо принимать в самые кратчайшие сроки? Если твои скорости, маневры относятся к категории безопасных, ты будешь иметь право на бонус Юрий Важник:

Сейчас была кампания по поводу штрафных баллов, накопительная система. Она не была принята парламентом, вопрос остановился. А мы сделали встречное предложение – ГАИ уже об этом знает, мы эту тему обсуждаем – позитивная мотивация. Сейчас в основном людей на дороге учат кнутом: штраф, санкции, «ты плохой» и так далее. А почему бы не сделать это наоборот? Если ты себя ведешь хорошо, правильно, а сейчас уже технические средства позволяют контролировать твой трек, если твои скорости, твои маневры относятся к категории безопасных, ты будешь иметь право на бонус. Бонус, например, снижение стоимости парковки, бонусом может быть приоритет при проезде светофора, такая система тоже возможна и технически она уже реализуема.

Евгений Поболовец:

Эти предложения сформулированы каким образом? Пока просто как идеи? Юрий Важник:

Это идея, уже проработанная, и технически уже многие компоненты есть. Я бы даже пилотный проект очень попросил бы. Лучше небольшой населенный пункт: как она сработает? Евгений Поболовец:

Что вы думаете насчет развития электротранспорта в стране? В последние годы очень бурно идем в этом направлении. Правильно или неправильно, какие нужно изменения вносить? Средний возраст автомобилей в нашей стране – примерно 15 лет, даже больше Юрий Важник:

Электрический транспорт – конечно, это будущее, это очевидно. Но, знаете, в дорожном движении быстро ничего не происходит, хотя бы по одной причине – это очень массивная система. Средний возраст автомобилей в нашей стране – примерно 15 лет, даже больше. То есть чтобы половину автомобилей поменять, нам надо 15 лет. Сам процесс будет идти, электрические автомобили будут появляться, все будет достаточно так динамично, но в целом процесс этот уже в большей степени 2030-х годов, как я это дело прогнозирую. Евгений Поболовец:

На дорогах появится больше электромобилей, может, необходимо какие-то изменения в правила дорожного движения вносить? Тенденция в мире появляется к тому, чтобы автомобили делать меньше, малогабаритные

Юрий Важник:

Очевидных таких нет. Я знаю, что там опасались, что очень тихо работает двигатель, не слышно. Автомобили очень хороши с точки зрения экологической. В этом плане должны иметь приоритет. Скорее всего еще такой вопрос подымется, в западных городах он уже формулируется достаточно прочно: каждый водитель, в основном, едет один и с собой везет тонну с лишним железа, то есть это слишком расточительно – большие габариты автомобиля вызывают пробки, парковки и так далее. Тенденция в мире появляется к тому, чтобы эти автомобили делать меньше и меньше, малогабаритные. А для городов они наиболее актуальны, и должно быть в приоритете. Евгений Поболовец:

По идее, мы должны ожидать, что в ближайшие годы у нас смарт-автомобилей так называемых станет гораздо больше. Юрий Важник:

Да, станет. Опять же, с учетом инертности системы всей это быстро не произойдет. Но начнет появляться все в большей степени. И вообще к автомобилю городскому у нас отношение чуть ли не одушевленное – это обычный железный прибор. Замечательно, мы когда-то видели и записали даже видео, как паркуются в Барселоне – расстояние между автомобилями было, наверное, сантиметров 10. Бум-бум, бум-бум – у нас бы это уже было ДТП. Там спокойно – автомобиль чуть помялся, ну, ничего страшного.