Стабильный урожай и серьёзная экономия. Выяснили, какие аграрные эксперименты дают результат

Обратим внимание на еще один этап полевых работ, который уже начался, – это уборка кукурузы на силос, то есть на корм животным. Заготовка кормов – вообще центровая задача для аграриев и основа экономики АПК, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. От того, чем и как кормят животных, в итоге зависит финансовое благосостояние предприятий. Но погода нас не балует. Мы в зоне рискованного земледелия, что подтверждает и этот сезон. Взять ту же кукурузу, которая составляет основу рациона животных. В 2023 году царица полей подкачала. Сказались климатические передряги. Так что ученые и аграрии уже не первый год ищут достойную питательную альтернативу этой культуре. Для этого, к примеру, сеют кукурузу кулисным способом вместе с подсолнечником. Такой агродуэт, по мнению специалистов, способен творить чудеса. В Могилевской области такой способ опробовали впервые. Что из этого вышло, на неделе Юлия Мычка оценила результат, а заодно присмотрелась и к другим агротрендам.

Юлия Мычка, корреспондент:

Такие вот полосатые поля в Бобруйском районе – не творческая прихоть агронома, а новые технологии. Здесь на одной площадке соседствует подсолнечник и кукуруза, и это будущий протеиновый коктейль для животных.

«Полосатый подход» – не авторская разработка. Технологией поделились коллеги из Минской области, где миксовые поля уже доказали свою эффективность. Опытная лаборатория под открытым небом заняла в хозяйстве «Михалевская Нива» 80 гектаров земли. Кукурузу и подсолнечник сеяли одной сеялкой. Сомнения были в сроках созревания двух культур. Ведь чтобы в итоге получить сбалансированный корм, пропорции урожая кукурузы и подсолнечника должны быть приблизительно одинаковыми. Но даже несмотря на засуху, которая затянулась здесь на полтора месяца, полевая часть эксперимента прошла успешно.

Сергей Мартынчик, главный агроном сельхозпредприятия «Михалевская Нива»:

Довольны, конечно. Убирать начнем, буквально 2-3 дня – и можно начинать уборку. Созревание есть и подсолнуха, и кукуруза в фазе уже, все к уборке подошло. Будем убирать, в яму класть, трамбовать, с консервантом это все применяется. И будем ждать результата.

Урожай, который соберут с этого поля, будут использовать только для дойного стада. Объемов хватит на два месяца. Теория обещает, что от такой зеленой массы прибавка в молоке – плюс 5-6 литров сутки. Осенью, когда молочные реки мелеют, корм подсолнечника и кукурузы сработает как подушка безопасности.

Нина Кричко, главный зоотехник сельхозпредприятия «Михалевская Нива»:

Мы ждем еще увеличения по надою молока, увеличение привеса, хотя у нас уже и так к уровню прошлого года 120 % мы даем молока больше, 190 грамм среднесуточного привеса больше. И поголовье у нас растет на 130 голов к уровню прошлого года. Но мы ждем лучших успехов.

Пока «Михалевская Нива» готовит новый белковый коктейль, на который возлагает большие молочные надежды, в соседнем сельхозпредприятии «Гигант» приступили к уборке картофеля и получили весомый урожай – 440 центнеров с гектара. К таким цифрам тоже пришли благодаря полевым испытаниям.

Мы в этом году добились высоких урожаев за последние три года – 440 центнеров с гектара на данном участке. Даже без кастинга, а случайные клубни с окраины поля демонстрируют результат эксперимента. Здесь ставку делают на качество почвы. Ее рассматривают как главного партнера, с которым нужно сработаться. И сегодня «Гигант» – единственное хозяйство в районе, где содержание гумуса в грунте каждый год растет, а параллельно с ним и экономические показатели сельхозпредприятия.

Владимир Лысенков, начальник участка сельхозпредприятия «Гигант»:

Сейчас с органикой работаем, приобрели тюковый пресс специально, который ходит после наших роторных комбайнов. И солома получается высокого качества. Там, где солома высокого качества, там и органика высокого качества. Заготавливаем органику на полях, вывозим. Она там хранится. Разбрасываем. Приобрели высокопроизводительные навозоразбрасыватели, которые с вертикальными бисерами. Идеально раскладывают органику в поле. Формула картофельного успеха: работать с умом, душой и практически крестьянской смекалкой.

Василий Жук, председатель правления сельхозпредприятия «Гигант»:

Мы подумали, что можно поиграть с погодой. Не она с нами как играет в последнее время: засуха, заливы, переливы, холодно, жарко. Мы просто решили дать земле-матушке, что она просит. Это питательные вещества в виде органики, минеральных удобрений, средств защиты. И посмотреть, что произойдет с картошкой. Произошло чудо.

На картофеле хозяйство планирует неплохо заработать. Благодаря улучшению органических технологий больше 70 % урожая пойдет на прилавок, остальное – в переработку.

Об удачных экспериментах на белорусских полях можно судить по содержания этих мешков. Сюда для сушки и очистки хозяйства привозят семенные материалы, которые откроют новый сезон. За последние годы культурных новинок стало больше: соя, подсолнечник, пивоваренный ячмень. Среди новичков, что только ждут официальной прописки на могилевских полях, – люпин.

Александр Шелюк, главный агроном сельхозпредприятия «Серволюкс Агро»:

Мы купили суперэлиту в жодинском университете. И из нее получили элиту, то есть для собственных нужд. Если у нас все получится, то площади будут увеличены.

В этом году сельхозпредприятие «Серволюкс Агро», помимо люпина, впервые посеяло горох и лен. Бобовые культуры повышают урожайность идущих за ними зерновых. Экономика одного гектара с привлечением азотных предшественников выглядит так. Александр Шелюк:

Если посмотреть хотя бы с точки зрения накопления азота, то горох и люпин накапливают порядка 100 килограмм азота на гектар, а это будет порядка двух центнеров карбамида. Если перевести на деньги, то это что-то в районе 300 рублей.

– Можно на одном гектаре сэкономить 300 рублей?

– Да.