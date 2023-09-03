Как не стать жертвой мошенников? Советы прокуратуры и психолога

Кроме военных угроз сегодня перед нами стоят и другие вызовы. В мире стремительно растет количество киберпреступлений. По некоторым данным, каждые 14 секунд происходит новая атака программы-вымогателя, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. К 2031 году нас будут атаковать каждые две секунды, а стоимость похищенного вырастет до 265 миллиардов долларов в год. В Беларуси также растет количество киберпреступлений. В 2023 году их совершено в два раза больше, чем в 2022-м. В основном это мошенничество и хищение денег. Родители продали квартиру, чтобы покрыть ущерб. Подросток работал курьером у мошенников.

Телефонные мошенники используют различные схемы обмана. Чаще всего злоумышленники примеряют на себя маски правоохранителя, сотрудника банка или пользователя торговых площадок. И таких преступлений не мало. Только за полгода в нашей стране возбуждено свыше 11 тысяч уголовных дел по фактам киберхищений имущества и кибермошенничеств. При этом аферисты обрабатывают своих жертв как профессиональные психологи.

Александра Магирани, психолог:

Ограничение во времени. То есть мошенники не дают возможности подумать. Когда у нас ограниченность во времени, мы начинаем быстро действовать, принимать решение. Либо это игра на наших эмоциях. Это страх, это жалость. Также они могут говорить действительно в утвердительной форме.

Сергей Замаро, начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и исполнением законов в деятельности органов дознания:

Государственными органами принимаются меры по предупреждению и пресечению киберпреступлений, в том числе совершаемого мошенничества. Принятыми мерами удалось сократить значительно количество потерпевших от таких действий пожилых граждан. Вместе с тем такая работа будет продолжена. Генеральная прокуратура выступает с инициативой принятия дополнительных мер в адрес Национального банка, а также Совет министров. Уменьшить количество подобных преступлений и в руках каждого из нас. Чтобы не попасть на удочку мошенников, нужно быть максимально бдительными.

Елена Яскевич, старший прокурор управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры:

Настороженно относитесь к незнакомым номерам, особенно с кодом иностранных государств и звонкам, исходящим по сети Интернет. Если вам позвонили, представившись сотрудниками правоохранительных органов, представителями банковских и иных учреждений, проявите спокойствие и самообладание. Незамедлительно прекращайте диалог, когда речь идет о передаче денежных средств и получении кредитов. Ни в коем случае ни по телефону, ни в сети Интернет никому не сообщайте свои паспортные данные и реквизиты банковских карт.