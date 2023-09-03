Родители продали квартиру, чтобы покрыть ущерб. Подросток работал курьером у мошенников

Кроме военных угроз сегодня перед нами стоят и другие вызовы. В мире стремительно растет количество киберпреступлений. По некоторым данным, каждые 14 секунд происходит новая атака программы-вымогателя, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. К 2031 году нас будут атаковать каждые две секунды, а стоимость похищенного вырастет до 265 миллиардов долларов в год. В Беларуси также растет количество киберпреступлений. В 2023 году их совершено в два раза больше, чем в 2022-м. В основном это мошенничество и хищение денег. Мошенники почти обманули пенсионера, но забрать деньги приехал знакомый таксист.

Генпрокуратура провела детальный анализ преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. На удочку мошенников за шесть месяцев 2023-го попали больше шести тысяч человек. Практически половина из них – потерпевшие в возрасте от 30 до 49 лет, около трети – до 29-ти. И практически каждая шестая жертва старше 50. Сейчас наблюдается снижение доли пострадавших пенсионеров, но увеличение в сегменте учащихся.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В 95 % случаев эти преступления совершаются за рубежом. Они носят исключительно серийный характер. Как правило, работает международная группа, участники которой не знакомы между собой и общаются исключительно через анонимные интернет-мессенджеры. Все это значительно затрудняет поиск злоумышленников.

В преступных группах все роли четко распределены. Так, к примеру, руководители, находясь за рубежом, разрабатывают схемы обмана и способы поступления денег в их распоряжение. Другие звонят потерпевшим, выманивают нужную информацию и убеждают их передать деньги. А кураторы ищут курьеров, координируя их в переписке в мессенджерах. И роль курьера – это те, кто забирает деньги потерпевших. Все чаще ими становятся несовершеннолетние. Но как показывает практика, проработав несколько дней, роль курьера они сменяют на роль обвиняемого. Именно так и было с 17-летним минчанином.

Осужденный:

В группе в Viber мне написали насчет работы курьером. После этого наша переписка велась в Telegram-канале. Там у меня попросили фото паспорта. Мне объяснили работу как, что человек занимается криптовалютой и живет в другой стране. И надо, чтобы люди, которые хотят пополнить свой биткоин-кошелек, дают деньги наличкой, а мне надо будет перекинуть ему на реквизиты. После чего он мне скидывал ссылки, я заходил на эту ссылку, там был написан адрес. И у кого надо забрать деньги. Я переходил на адрес, забирал деньги, после чего переводил на его реквизиты. Труд оказался хорошо оплачиваемым, хоть и недолгим. За одну передачу денег удавалось зарабатывать около сотни долларов. За шесть дней так называемой «работы» молодой человек забрал у 13 обманутых около 120 тысяч рублей. Среди них были и пожилые люди.

Осужденный:

Были сомнения после того, как мне выносили деньги пожилые люди. Я задал работодателю вопрос, на что он мне ответил, мол, это хотят положить их родственники, которые находятся в другой стране, а деньги остались у них дома. Само собой я сожалею. Мне стыдно, я уже перед ними извинился.

Михаил Мануилов, заместитель прокурора Заводского района Минска:

С учетом несовершеннолетнего возраста, полного возмещения имущественного и морального ущерб судом назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев со штрафом в размере 30 базовых величин. Также применена отсрочка исполнения основного наказания сроком на 3 года. Следует отметить, что обязательным условием для применения отсрочки стало полное возмещение причиненного имущественного и морального вреда потерпевшим.