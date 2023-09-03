Мошенники почти обманули пенсионера, но забрать деньги приехал знакомый таксист

Кроме военных угроз сегодня перед нами стоят и другие вызовы. В мире стремительно растет количество киберпреступлений. По некоторым данным, каждые 14 секунд происходит новая атака программы-вымогателя, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. К 2031 году нас будут атаковать каждые две секунды, а стоимость похищенного вырастет до 265 миллиардов долларов в год. В Беларуси также растет количество киберпреступлений. В 2023 году их совершено в два раза больше, чем в 2022-м. В основном это мошенничество и хищение денег.

Правоохранители пытаются работать на опережение. Одна из таких мер – новый указ Президента. Документ вступит в полную силу уже в следующем марте и позволит банкам оперативно блокировать счета, которые используют мошенники. Это поможет быстрее реагировать на попытки или на уже совершенные преступления. Дополнительные сложности создает и нынешняя геополитическая обстановка. Не всегда можно добраться до злоумышленников в других странах. А в подавляющем большинстве случаев те, кто разводит белорусов на деньги, находятся за границей. Как не попасться на удочку интернет-мошенников, выяснял Глеб Прокофьев.

Юрий Гмир, потерпевший:

Поступил звонок. Представился: следователь, с вами хотят пообщаться. В трубку женский голос плачем: Палыч, попала! Я была в Минске, по моей вине случилось ДТП, пострадал маленький ребенок, пострадала женщина, я тут пострадала, не могу разговаривать, нужны деньги, помоги мне, пожалуйста. У меня такой суммы нет. Женщина на другом конце телефонного провода представилась свекровью дочери Юрия. После диалога с ней разговор вновь продолжился, но уже с псевдоследователем. Телефонный оборотень предложил решить вопрос без уголовных разбирательств. Цена благоприятного исхода – 20 тысяч долларов.

Юрий Гмир:

Я говорю: нет у меня таких денег, у меня максимум, что найдется, может, тысяч пять-шесть. И я начал считать деньги, насчитал шесть. Говорю: все, больше нет. Они: сейчас к вам приедет такси, сложите все эти денежки, хотя бы эту сумму, в полотенце. Заверните в простынь, в пакет. К вам приедет такси, вы передайте. Как не стать жертвой мошенников? Советы прокуратуры и психолога читайте здесь. Этот телефонный разговор продолжался около 20 минут. Все это время мошенник пытался усыпить бдительность собеседника, вынуждая писать кипу заявлений на имя правоохранителей. Но вот неосведомленный в мошеннической схеме таксист уже на пороге квартиры и, к счастью, им оказался знакомый Юрия.

Юрий Гмир:

Заходит таксист. Говорю: Миша, что тут делаешь? Палыч, говорит, я приехал пакет какой-то передать. Куда-кому… Вот так попали. Он говорит: Палыч, что-то тут не то. Я тоже как-то отрезвел. Говорю: иди в соседнюю комнату, звони в милицию. Благодаря небезразличию таксиста курьеров, входящих в преступную группу, удалось задержать. Злоумышленниками оказались двое 24-летних мужчин. Уже позже правоохранители выяснили, что на их на счету четыре подобных эпизода. Кураторам они передали больше 74 тысяч рублей.