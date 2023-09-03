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Мошенники почти обманули пенсионера, но забрать деньги приехал знакомый таксист

03 сентября 2023 17:38
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Кроме военных угроз сегодня перед нами стоят и другие вызовы. В мире стремительно растет количество киберпреступлений. По некоторым данным, каждые 14 секунд происходит новая атака программы-вымогателя, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. К 2031 году нас будут атаковать каждые две секунды, а стоимость похищенного вырастет до 265 миллиардов долларов в год. В Беларуси также растет количество киберпреступлений. В 2023 году их совершено в два раза больше, чем в 2022-м. В основном это мошенничество и хищение денег.

Мошенники почти обманули пенсионера, но забрать деньги приехал знакомый таксист-1

Правоохранители пытаются работать на опережение. Одна из таких мер – новый указ Президента. Документ вступит в полную силу уже в следующем марте и позволит банкам оперативно блокировать счета, которые используют мошенники. Это поможет быстрее реагировать на попытки или на уже совершенные преступления. Дополнительные сложности создает и нынешняя геополитическая обстановка. Не всегда можно добраться до злоумышленников в других странах. А в подавляющем большинстве случаев те, кто разводит белорусов на деньги, находятся за границей.

Как не попасться на удочку интернет-мошенников, выяснял Глеб Прокофьев.

Мошенники почти обманули пенсионера, но забрать деньги приехал знакомый таксист-4

Юрий Гмир, потерпевший:
Поступил звонок. Представился: следователь, с вами хотят пообщаться. В трубку женский голос плачем: Палыч, попала! Я была в Минске, по моей вине случилось ДТП, пострадал маленький ребенок, пострадала женщина, я тут пострадала, не могу разговаривать, нужны деньги, помоги мне, пожалуйста. У меня такой суммы нет.

Женщина на другом конце телефонного провода представилась свекровью дочери Юрия. После диалога с ней разговор вновь продолжился, но уже с псевдоследователем. Телефонный оборотень предложил решить вопрос без уголовных разбирательств. Цена благоприятного исхода – 20 тысяч долларов.

Мошенники почти обманули пенсионера, но забрать деньги приехал знакомый таксист-7

Юрий Гмир:
Я говорю: нет у меня таких денег, у меня максимум, что найдется, может, тысяч пять-шесть. И я начал считать деньги, насчитал шесть. Говорю: все, больше нет. Они: сейчас к вам приедет такси, сложите все эти денежки, хотя бы эту сумму, в полотенце. Заверните в простынь, в пакет. К вам приедет такси, вы передайте.

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Этот телефонный разговор продолжался около 20 минут. Все это время мошенник пытался усыпить бдительность собеседника, вынуждая писать кипу заявлений на имя правоохранителей. Но вот неосведомленный в мошеннической схеме таксист уже на пороге квартиры и, к счастью, им оказался знакомый Юрия.

Мошенники почти обманули пенсионера, но забрать деньги приехал знакомый таксист-10

Юрий Гмир:
Заходит таксист. Говорю: Миша, что тут делаешь? Палыч, говорит, я приехал пакет какой-то передать. Куда-кому… Вот так попали. Он говорит: Палыч, что-то тут не то. Я тоже как-то отрезвел. Говорю: иди в соседнюю комнату, звони в милицию.

Благодаря небезразличию таксиста курьеров, входящих в преступную группу, удалось задержать. Злоумышленниками оказались двое 24-летних мужчин. Уже позже правоохранители выяснили, что на их на счету четыре подобных эпизода. Кураторам они передали больше 74 тысяч рублей.

Мошенники почти обманули пенсионера, но забрать деньги приехал знакомый таксист-13

Игорь Цвирко, заместитель прокурора Октябрьского района Минска:
Обвиняемые вступили в состав преступного сообщества, где им отводилась роль курьеров. По указанию кураторов они получали от неосведомленных водителей службы такси деньги и передавали их иным участникам группы. Молодые люди «проработали» не более трех недель, после чего были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Родители продали квартиру, чтобы покрыть ущерб. Подросток работал курьером у мошенников.

# Мошенничество # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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