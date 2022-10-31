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Стабфонды: Минск будет обеспечен овощами и фруктами до следующего урожая

31 октября 2022 15:14
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Новости Беларуси. В стабфондах Минска овощей и фруктов заготовлено почти на 20 % больше, чем в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Город будет полностью обеспечен витаминной продукцией. Запасов хватит до следующего урожая.  

Стабфонды: Минск будет обеспечен овощами и фруктами до следующего урожая-1

Предприятие «Партизанское» уже фактически полностью заготовило необходимый объем. Только картофеля порядка 4 000 тонн, почти столько же овощей и 900 тонн яблок. Закладка сезонных витаминов началась 15 сентября и завершится 15 ноября. Для хранения каждого вида продукции оборудованы специальные камеры.  

Стабфонды: Минск будет обеспечен овощами и фруктами до следующего урожая-4

Наталья Булыга, заведующая лабораторией УП «Партизанское»:  
Каждому овощу и фрукту свойственен свой температурный режим. Яблоки от 0 до 4, морковь, капуста от 0 до 4, то картофель хранится от 3 до 6 градусов, лук от 0 до 1. Длительность хранения от шести месяцев и выше.  

Стабфонды: Минск будет обеспечен овощами и фруктами до следующего урожая-7

Татьяна Кузовлева, генеральный директор УП «Партизанское»:  
На сегодня у нас уже произведена закладка более 70 % картофеля. Овощей, в частности моркови, -- практически уже 80 %, свеклы 70 %. Яблок уже заготовили практически 100 %. Сейчас такой этап, когда уже производители убирают капусту с полей, поэтому сейчас мы начали заготавливать капусту.  

Стабфонды: Минск будет обеспечен овощами и фруктами до следующего урожая-10

Все овощи и фрукты, закладываемые в стабфонд, белорусской селекции. Всего у предприятия около 50 поставщиков продукции.  

# Сельское хозяйство # общество # Наталья Булыга # Татьяна Кузовлева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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