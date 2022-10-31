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Красочные костюмы и магия танца. 25 команд сразились в хореографическом конкурсе «TERRI CON» в Солигорске

31 октября 2022 14:59
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Новости Беларуси. Фестиваль-конкурс хореографического искусства «TERRI CON» прошел впервые в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 25 коллективов из Беларуси и России соревновались в творческой борьбе за призовые места. Именную награду «TERRI CON» получил минский коллектив «Крокі». Гран-при же достался танцорам из заслуженного коллектива «Darling», они представляли Пинск.

Все секреты закулисья в материале нашего корреспондента Влады Родовской.

Красочные костюмы и магия танца. 25 команд сразились в хореографическом конкурсе «TERRI CON» в Солигорске-1

Атмосфера творчества во Дворце культуры Солигорска витала повсюду. Ощущение праздника было сразу, как только заходишь в холл. Детишки разных возрастов с огоньком в глазах репетируют постановки, отсчитывают «восьмерки» и примеряют яркие костюмы. Готовятся к выходу на большую сцену.

Красочные костюмы и магия танца. 25 команд сразились в хореографическом конкурсе «TERRI CON» в Солигорске-4

31 октября у молодых талантов особенный день. Международный конкурс «TERRI CON». Фестиваль впервые открывает свои двери. Назван он, кстати, неспроста в честь знаменитых солигорских гор. Порядка 600 хореографов со всех уголков нашей страны и не только сражаются в творческом батле за звание лучших.

Красочные костюмы и магия танца. 25 команд сразились в хореографическом конкурсе «TERRI CON» в Солигорске-7

Вадим Матанцев, директор фестиваля «TERRI CON»:
На протяжении полугода мы стремительно шли к этой цели. Мы подготавливались, искали коллективы, которые должны будут приехать к нам. Делали базу, чтобы все конкурсанты, которые приедут, удивились необычности этого фестиваля.

Подробности в видеоматериале.

# Танцы # общество # Вадим Матанцев # Влада Родовская # Елена Шилкина # Мария Кузьмицкая # Фотофакт

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