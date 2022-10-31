Какую обувь выбрать на осень? Узнали у стилиста

Шпильки в сторону. Зашнуровываем осень и встречаем холода на устойчивых каблучках. Эстетика 70-х с пластинками «Битлов» и Abbа вдохновила дизайнеров сделать стильные парочки с квадратным носиком. Зажигаем.

Алла Юрчик, стилист: Есть варианты с более тонким фигурным каблучком, они более элегантные, подстраиваются под деловой стиль, под юбку-карандаш, под укороченные кожаные брюки, джинсы, немного во французском стиле. Модны серебристые оттенки и светлые, яркие, принтованные .

Максимум комфорта и мягкости. Защита от капризов погоды. Трендовая обувь полностью соответствует этим критериям. Звезда сезона – чулки-ботфорты на удобной платформе. Любовь с первого шага. Чем выше, тем круче. Дерзайте. И добавьте промозглым денечкам праздника при помощи цвета. Неоново-кислотные нотки в подошве выстрелили этой осенью.

Алла Юрчик:

Челси, яркие вкрапления, неон, фуксия, дополняем яркими аксессуарами, и образ всегда выигрышно смотрится. Тем более, что зимой нам не хватает красок.

Грубые ботинки на шнуровке и лоферы – база, которая подойдет под любой наряд и случай. От рваных джинсов до летящих платьев. Собирать с ними образы на каждый день – одно удовольствие. Хочется куража – выбирайте сапожки со звериным принтом. Перчинка в духе Ив Сен-Лорана сделает ваш выход незабываемым.