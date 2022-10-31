Какую обувь выбрать на осень? Узнали у стилиста

Шпильки в сторону. Зашнуровываем осень и встречаем холода на устойчивых каблучках. Эстетика 70-х с пластинками «Битлов» и Abbа вдохновила дизайнеров сделать стильные парочки с квадратным носиком. Зажигаем.
Шпильки в сторону. Зашнуровываем осень и встречаем холода на устойчивых каблучках. Эстетика 70-х с пластинками «Битлов» и Abbа вдохновила дизайнеров сделать стильные парочки с квадратным носиком. Зажигаем.
Алла Юрчик, стилист:
Есть варианты с более тонким фигурным каблучком, они более элегантные, подстраиваются под деловой стиль, под юбку-карандаш, под укороченные кожаные брюки, джинсы, немного во французском стиле. Модны серебристые оттенки и светлые, яркие, принтованные.
Максимум комфорта и мягкости. Защита от капризов погоды. Трендовая обувь полностью соответствует этим критериям. Звезда сезона – чулки-ботфорты на удобной платформе. Любовь с первого шага. Чем выше, тем круче. Дерзайте. И добавьте промозглым денечкам праздника при помощи цвета. Неоново-кислотные нотки в подошве выстрелили этой осенью.
Алла Юрчик:
Челси, яркие вкрапления, неон, фуксия, дополняем яркими аксессуарами, и образ всегда выигрышно смотрится. Тем более, что зимой нам не хватает красок.
Грубые ботинки на шнуровке и лоферы – база, которая подойдет под любой наряд и случай. От рваных джинсов до летящих платьев. Собирать с ними образы на каждый день – одно удовольствие. Хочется куража – выбирайте сапожки со звериным принтом. Перчинка в духе Ив Сен-Лорана сделает ваш выход незабываемым.
Алла Юрчик:
Если у вас хорошая базовая одежда, черные плотные лосины, колготки, заправляем внутрь, носим также с бермудами, и я думаю, что нейтральная одежда всегда обыгрывается с яркой обувью, сапожками, сумочка, мы сюда добавили. Здорово будут смотреться такие сапожки, принтованные с зеброй, с хорошим костюмом классического кроя с мини-юбкой либо до колена с хорошо сшитым жакетом.
Покорять вершины нужно красиво. Зима приносит с собой эстетику сноуборда. Спорт-шик. Кроссовки на платформе и меху в оттенке металлик – выбор современной снегурочки. Скользите красиво.
Алла Юрчик:
Дутики, угги остаются с нами. Мы их активно используем, в этом году еще предлагают ботинки для луж в дословном переводе с английского, тоже используем, носим. Так как это современные тренды, спокойно используем под обычную вашу одежду, будь то шуба, хорошее пальто, пуховик, активно носим, не боимся, так как это современная база.