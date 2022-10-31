Зачем НАТО проводит долгие учения по ядерному нападению? Мнение Вадима Елфимова

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. В Беларуси уже развернута российско-белорусская региональная военная группировка. Так, на всякий случай. И для поддержания мира на белорусской земле.

Почему для этого понадобилась дополнительная группировка? А вот зачем. Дело тут не только в Украине, хотя и в ней тоже. 10 октября стартовали учения НАТО по ядерному нападению «Стойкий полдень», которые продлятся до 30 октября. Явно затянулся у них полдень. Не зря они его назвали «постоянный». Хотя я бы назвал «Ступор при ясном дне» – больше соответствует и нынешнему содержанию, и историческому контексту. И тому умопомрачительному упрямству, с каким НАТО хочет втянуть мир в ядерную катастрофу.

В учениях принимают участие военно-воздушные силы 14 стран альянса и порядка 60 самолетов. Как сообщили в блоке, маневры пройдут над территорией северо-западной Европы. При этом в НАТО заявили, что учения были запланированы давно и не имеют связи с текущими геополитическими событиями.