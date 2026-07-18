В Беларуси намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая

Аграрии Беларуси намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в закромах уже 1 миллион 26 тысяч тонн.

По данным Минсельхозпрода, в стране убрано 12 % площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Средняя урожайность выше прошлогодней почти на 4 центнера с гектара и составляет 42,5 центнера с гектара.

В центральном регионе намолотили 281 тысячу тонн. В Брестской области – 238 тысяч тонн. Аграрии Гродненщины положили в закрома 219 тысяч тонн. В 2025 году первый миллион зерна в Беларуси собрали 23 июля. Аграрии выполняют работы с опережением.

Не первый год аграрии хозяйства «Мирополье» собирают весомый каравай в Борисовском районе. И в этом сезоне ячмень дал небывалый урожай. На некоторых участках – до 80 центнеров с гектара.

Олег Кучинский, директор сельхозпредприятия «Мирополье»:

Для нашего хозяйства это небывалый урожай, который мы сейчас начали убирать. Ячмень озимый, мы к нему подходили долго и тяжело. В течение трех лет мы наращивали площади. На сегодняшний день у нас 350 гектар. И средняя урожайность сегодня более 65 центнеров. Семенные участки дают более 80 центнеров. Это действительно результат. Это результат той работы, которая была проведена в течение всего года. Это работа всего коллектива, всей команды. И видно по настроению людей, по настроению комбайнеров, что они довольны работой, работают с удовольствием.

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