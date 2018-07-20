«Зафиксировали около 5000 нарушений требований охраны труда». Условия работы аграриев проверили накануне уборочной
Новости Беларуси. Накануне уборочной кампании проверили условия труда аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инспекция выдала рекомендации, в которых указан срок устранения нарушений.
Федерация профсоюзов не только проверила, но и оказала помощь тем хозяйствам, у которых тяжелое финансовое положение. Под контроль попали наиболее важные для тружеников полей вопросы – от режима питания до исправности техники.
Александр Зайцев, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:
В ходе мониторинга техническая инспекция труда зафиксировала около 5000 нарушений требований охраны труда. Они касались, в основном, необеспечения работника средствами индивидуальной защиты, спецобувью. Были нарушения которые касались функционирования душевых. Не везде были оборудованы места для приема пищи в полевых условиях.
Федерация профсоюзов проверила все 1250 сельхозпредприятий. Особое внимание уделили тем регионам, где в 2017 году была некачественная организация питания.
Под мониторинг инспекции труда попали почти 400 субъектов хозяйствования. Основная цель – сделать всё возможное, чтобы нынешняя жатва прошла качественно и безопасно. К слову, активная работа продолжится и на протяжении всей уборочной кампании.