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«Зафиксировали около 5000 нарушений требований охраны труда». Условия работы аграриев проверили накануне уборочной

20 июля 2018 06:55
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Новости Беларуси. Накануне уборочной кампании проверили условия труда аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инспекция выдала рекомендации, в которых указан срок устранения нарушений.

Федерация профсоюзов не только проверила, но и оказала помощь тем хозяйствам, у которых тяжелое финансовое положение. Под контроль попали наиболее важные для тружеников полей вопросы – от режима питания до исправности техники.

«Зафиксировали около 5000 нарушений требований охраны труда». Условия работы аграриев проверили накануне уборочной-1

Александр Зайцев, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:
В ходе мониторинга техническая инспекция труда зафиксировала около 5000 нарушений требований охраны труда. Они касались, в основном, необеспечения работника средствами индивидуальной защиты, спецобувью. Были нарушения которые касались функционирования душевых. Не везде были оборудованы места для приема пищи в полевых условиях.

Федерация профсоюзов проверила все 1250 сельхозпредприятий. Особое внимание уделили тем регионам, где в 2017 году была некачественная организация питания.

«Зафиксировали около 5000 нарушений требований охраны труда». Условия работы аграриев проверили накануне уборочной-4

Под мониторинг инспекции труда попали почти 400 субъектов хозяйствования. Основная цель – сделать всё возможное, чтобы нынешняя жатва прошла качественно и безопасно. К слову, активная работа продолжится и на протяжении всей уборочной кампании.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Александр Зайцев # Фотофакт

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