Сроки ремонта жилых домов сократили в 3 раза

Новости Беларуси. Обновленная пятиэтажка за три с половиной месяца. Капитальный ремонт в Беларуси теперь будут делать быстрее. Сроки на проведение работ в жилых домах сократили в три раза. Связано это не только с уменьшением списка работ — починят только то, что влияет на безопасность проживания — но и с совершенствованием строительного процесса и использованием современных материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Мы видим необходимость применения новых технологий в производстве работ. Новых технологий строительства. Уже ушли те времена, когда приходит один рабочий и выполняет какую-то работу, потом спустя неделю приходит другой и доставляет потребителям неудобства. Технологии позволяют сегодня производить одни работы за другими.

В ведомстве подчеркивают: «уложиться» в новые сроки строители будут должны уже на тех объектах, где проектирование работ началось после вступления документа в силу.