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В пункте пропуска «Каменный Лог» задержали контрабандные картины

18 февраля 2016 13:28
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Новости Беларуси. В пункте пропуска «Каменный Лог» задержали контрабандные картины. Полотна западно-европейских художников 19-го и 20-го веков, по предварительной оценке, стоят около  4-х тысяч евро.

Гражданин России пытался провести нелегальный груз из Литвы в салоне своего автомобиля. Картины конфискованы, а мужчину ждет штраф на несколько миллионов рублей. Сейчас полотна находятся у экспертов, а после суда их, скорее всего, передадут в один из музеев столицы.       

Как показывает практика, из Литвы и Польши через Беларусь культурные ценности пытаются ввести для продажи на московских аукционах. Только в 2015 году таможенные органы изъяли более 600 предметов искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Таможня Беларуси

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