Новости Беларуси. В пункте пропуска «Каменный Лог» задержали контрабандные картины. Полотна западно-европейских художников 19-го и 20-го веков, по предварительной оценке, стоят около 4-х тысяч евро.

Гражданин России пытался провести нелегальный груз из Литвы в салоне своего автомобиля. Картины конфискованы, а мужчину ждет штраф на несколько миллионов рублей. Сейчас полотна находятся у экспертов, а после суда их, скорее всего, передадут в один из музеев столицы.

Как показывает практика, из Литвы и Польши через Беларусь культурные ценности пытаются ввести для продажи на московских аукционах. Только в 2015 году таможенные органы изъяли более 600 предметов искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.