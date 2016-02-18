Белорусское мясо на экспорт. Какая белорусская продукция скоро появится в магазинах Китая?

Новости Беларуси. Белорусское мясо и сгущёнка на полпути в Поднебесную. Пищевые эмиссары из Китая проводят тщательную ревизию наших производителей продуктов питания. Какие из них попадут на полки пекинских и не только магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ван Яо Тянь живёт в Беларуси уже 15 лет. Наши продукты ему уже как родные: самая большая любовь - к белорусским молоку и мёду. Сегодня его работа - привить эту любовь своим соотечественникам в Поднебесной.

Ван Яо Тянь, представитель культурно-делового центра Китая в Беларуси:

Наша цель - привезти китайских инвесторов в Беларусь, чтобы они узнали белорусские продукты.

Уровень доходов жителей КНР за последнее десятилетие значительно вырос. Но вместе с этим в Китае сложился устойчивый тренд недоверия к качеству собственно китайских продуктов. Полутора миллиардное население страны рублём, а точнее - юанем, уже не первый год стабильно голосует за новозеландские и австралийские молоко и говядину, за европейские сыры и кондитерские изделия. Попасть в эту «импортную компанию» теперь может и Беларусь.

Лин Сяо, менеджер по закупкам торговой компании (Китай):

Нас очень заинтересовали ваши мясо и молоко, печенье и конфеты. Это качественные продукты, они будут хорошо продаваться на китайском рынке.

Лин Сяо с коллегой уже несколько дней инспектирует предприятия Гомельщины. Их задача - найти в Беларуси то, за что в Китае захотят заплатить.

Марина Савицкая, начальник отдела маркетинга молочно-консервного комбината:

Сегодня мы предварительно уже отдаем образцы четырех видов основного нашего продукта, чтобы китайская сторона приняла решение о количестве и объемах.

У белорусской сгущёнки помимо безупречного качества и цены есть ещё один весьма важный компонент – срок годности в 12 месяцев. Ведь главная проблема сейчас логистика.

Валерий Хичёв, и.о. заместителя генерального директора мясокомбината:

Партнёров из Китая заинтересовали наши сыровяленые и сырокопчёные продукты. Сейчас ведём переговоры. Думаю, у нас всё получится.

Помимо сгущённого и концентрированного молока, балыков и копчёных колбас китайских бизнесменов заинтересовали изделия гомельских кондитеров и натуральный яблочный сок. В ближайшие дни этот список может вырасти в разы. Говорить об объёмах поставок пока преждевременно: но одна лишь компания, в которой работает Лин Сяо в месяц импортирует в Китай продуктов питания на 100 миллионов долларов США. В ближайшее время часть этой суммы сможет остаться в Беларуси.