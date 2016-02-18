Новости Беларуси. 18 февраля проходит второй день сбора по территориальной обороне. На базе 120-й отдельной механизированной бригады в «Уручье» навыки оттачивает командование. Это руководители всех регионов страны, которые в военное время, впрочем, как и в мирное, в ответе, к примеру, за такие объекты, как пекарни, заводы или электростанции.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Такие учения нужны, именно с руководителями органов власти. Понятно, что в их профессиональной деятельности масса других проблем: и злободневных, и очень важных, которые нужно решать. Но мы все понимаем, что всем этим тоже надо заниматься, потому что если вдруг, не дай бог, станет горячо, учиться будет поздно, надо будет работать, и реально работать.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Защита своей земли — это задача всего народа. Поэтому мы не сомневаемся, что, не дай бог, необходимость такая возникнет, наши люди подготовлены — только мы будем более тысячи офицеров мобилизовать территориальных войск Минской области. Это подготовленные люди, которые обеспечат выполнение поставленных задач.

Учения по территориальной обороне в Беларуси уже проводились. В 2015 году в Гомельской области таким образом отработали усиление госграницы. Тогда же всплыли недоработки, которые как раз касались действий командного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.