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18 февраля проходит второй день сбора по территориальной обороне

18 февраля 2016 13:30
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Новости Беларуси. 18 февраля проходит второй день сбора по территориальной обороне. На базе 120-й отдельной механизированной бригады в «Уручье» навыки оттачивает командование. Это руководители всех регионов страны, которые в военное время, впрочем, как и в мирное, в ответе, к примеру, за такие объекты, как пекарни, заводы или электростанции.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:
Такие учения нужны, именно с руководителями органов власти. Понятно, что в их профессиональной деятельности масса других проблем: и злободневных, и очень важных, которые нужно решать. Но мы все понимаем, что всем этим тоже надо заниматься, потому что если вдруг, не дай бог, станет горячо, учиться будет поздно, надо будет работать, и реально работать.      

Семен Шапиро,  председатель Минского областного исполнительного комитета:
Защита своей земли — это задача всего народа. Поэтому мы не сомневаемся, что, не дай бог, необходимость такая возникнет, наши люди подготовлены — только мы будем более тысячи офицеров мобилизовать территориальных войск Минской области. Это подготовленные люди, которые обеспечат выполнение поставленных задач.     

Учения по территориальной обороне в Беларуси уже проводились. В 2015 году в Гомельской области таким образом отработали усиление госграницы. Тогда же всплыли недоработки, которые как раз касались действий командного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Военные учения # Семен Шапиро # Станислав Зась

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