Срок упрощенной проверки электросамокатов истекает 31 августа

У владельцев средств персональной мобильности осталось 10 дней, чтобы пройти оценку соответствия по упрощенной схеме. 31 августа – последний день, когда действует этот порядок. С 1 сентября он прекращается, и Госстандарт просит подавать заявки в лаборатории заранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка нужна тем, кто купил электросамокат до 1 сентября 2025 года, разгоняет его быстрее 25 километров в час или планирует ездить по дорогам с твердым покрытием. Лаборатории работают по своему графику и иногда выезжают в районные центры. На испытания влияет погода: их не проводят в дождь и сильный ветер, поэтому откладывать обращение не стоит. Перед поездкой специалисты советуют осмотреть устройство. Если транспорт больше похож на мопед или мотоцикл, проходить процедуру не нужно.

Тем, кому проверка требуется, лаборатории выдают выписку из электронного паспорта транспортного средства. С этим документом затем нужно обращаться в ГАИ для регистрации. Спрос на услугу растет. С момента вступления указа в силу выдано 3,5 тысячи выписок, а за три недели августа их количество увеличилось почти на 40 % по сравнению с июлем. Лаборатории работают в штатном режиме, список доступен на сайте Госстандарта.