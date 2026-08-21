Прямой эфир

«Кухня литературных героев»: интерактивная выставка проходит в Мядельской библиотеке

21 августа 2026 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Мядельской центральной районной библиотеке имени Максима Танка проходит интерактивная выставка «Кухня литературных героев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кухня литературных героев»: интерактивная выставка проходит в Мядельской библиотеке-2

В экспозиции – около 15 произведений белорусских и русских авторов, к каждому из которых подобраны рецепты блюд из текста. Главная особенность – еженедельная дегустация. Сейчас, в честь Яблочного Спаса, посетителям предлагают шарлотку и яблочный сок по мотивам рассказа «Антоновские яблоки» Ивана Бунина.

«Кухня литературных героев»: интерактивная выставка проходит в Мядельской библиотеке-4

Валерия Теляк, методист сектора маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы Мядельской центральной районной библиотеки имени М. Танка:
Интерес горожан к выставке совсем не случаен. Если вдуматься, то еда сопутствует всем важным, значительным событиям в жизни человека: рождению, празднику, проводам, встречам, свадьбам, новосельям. Как оказалось, тема кулинарии занимает важное место и в литературных произведениях. Описание еды прекрасно не только в классической литературе, но и в белорусской. Вот мы и предлагаем нашим читателям получить удовольствие не только от перечитывания известных с детства замечательных отрывков, но и обогатить свой кулинарный опыт, приготовив любимое блюдо литературных героев.

Выставка продлится до конца месяца.

# Выставка # Библиотеки в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Делегация детей сотрудников МОБ Китая посетила войсковую часть 5448
21 августа 2026 06:35

Делегация детей сотрудников МОБ Китая посетила войсковую часть 5448

Брестская таможня пресекла незаконный ввоз крупной партии автозапчастей из Франции
21 августа 2026 06:32

Брестская таможня пресекла незаконный ввоз крупной партии автозапчастей из Франции

Первый шахтный погрузчик БЕЛАЗ приступил к заводским испытаниям
21 августа 2026 06:03

Первый шахтный погрузчик БЕЛАЗ приступил к заводским испытаниям