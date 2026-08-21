«Кухня литературных героев»: интерактивная выставка проходит в Мядельской библиотеке

В экспозиции – около 15 произведений белорусских и русских авторов, к каждому из которых подобраны рецепты блюд из текста. Главная особенность – еженедельная дегустация. Сейчас, в честь Яблочного Спаса, посетителям предлагают шарлотку и яблочный сок по мотивам рассказа «Антоновские яблоки» Ивана Бунина.

Валерия Теляк, методист сектора маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы Мядельской центральной районной библиотеки имени М. Танка:

Интерес горожан к выставке совсем не случаен. Если вдуматься, то еда сопутствует всем важным, значительным событиям в жизни человека: рождению, празднику, проводам, встречам, свадьбам, новосельям. Как оказалось, тема кулинарии занимает важное место и в литературных произведениях. Описание еды прекрасно не только в классической литературе, но и в белорусской. Вот мы и предлагаем нашим читателям получить удовольствие не только от перечитывания известных с детства замечательных отрывков, но и обогатить свой кулинарный опыт, приготовив любимое блюдо литературных героев.

Выставка продлится до конца месяца.