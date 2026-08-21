Делегация детей сотрудников МОБ Китая посетила войсковую часть 5448

В Беларуси делегация из Китая – это дети сотрудников Министерства общественной безопасности, а также тех, кто погиб или получил ранения при исполнении служебного долга. Ребята посетили войсковую часть 5448, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей познакомили с расположением подразделения и пригласили в солдатскую столовую, где накормили обедом перед стартом яркой программы. Затем показали центральный музей внутренних войск с обновленной экспозицией и организовали выставку вооружения и техники. Особое впечатление произвели показательные выступления кинологов со служебными собаками. Дети увидели, как четвероногие помощники работают при поиске и задержании нарушителей.

После этого все желающие попробовали себя в сборке и разборке автомата, сыграли в лазертаг вместе с воспитанниками военно‑патриотического клуба, постреляли из пневматического оружия и потренировались в приемах рукопашного боя под руководством инструкторов. Завершилась встреча вручением памятных подарков и сладостей – как теплого напоминания о визите и дружбе между странами.