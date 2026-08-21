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Брестская таможня пресекла незаконный ввоз крупной партии автозапчастей из Франции

21 августа 2026 06:32
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Попытка сэкономить на платежах обернулась административным процессом. В Брестской области таможенники обнаружили 3 тысячи 700 единиц незадекларированных автозапчастей в грузовике, прибывшем из Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несоответствие между документами и фактическим содержимым установили при оформлении в пункте «Брест‑СЭЗ».

Брестская таможня пресекла незаконный ввоз крупной партии автозапчастей из Франции-2

Наталья Грабинская, главный инспектор сектора по связям с общественностью Брестской таможни:
Стоимость незаконно перемещаемого товара превысила 830 тысяч белорусских рублей. Умышленно не заявив о таком количестве, польский перевозчик предпринял попытку сэкономить на таможенных платежах порядка 47 тысяч белорусских рублей. Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии со статьей 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Санкция предусматривает штраф до 30 % от стоимости предмета правонарушения. Перевозчику также предстоит уплатить недостающие платежи. Таможенная служба отмечает: в первом полугодии изъято 1 тонна 440 килограммов наркотиков и психотропов. Количество пресеченных преступлений, несущих экономический вред и угрозу безопасности, выросло на 12 %. Раскрываемость составляет 86 %. Надзорные мероприятия продолжаются – контроль на границе остается усиленным.

# Брестская таможня # Таможня Беларуси

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