Брестская таможня пресекла незаконный ввоз крупной партии автозапчастей из Франции

Попытка сэкономить на платежах обернулась административным процессом. В Брестской области таможенники обнаружили 3 тысячи 700 единиц незадекларированных автозапчастей в грузовике, прибывшем из Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несоответствие между документами и фактическим содержимым установили при оформлении в пункте «Брест‑СЭЗ».