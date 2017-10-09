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«Срок окупаемости – порядка 5 лет»: сколько стоят приборы для индивидуального учёта тепла?

09 октября 2017 15:18
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Новости Беларуси. Дорого или нет обзавестись счётчиками тепла, обсуждали в рамках  ток-шоу «Что происходит».

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Что касается, на сегодняшний день, экономии – будущее за установкой и организацией индивидуального, поквартирного учёта тепла.

Это – недорогое мероприятие.

Если говорить конкретно об организации индивидуального учёта, фактически эти мероприятия не так затратны. И срок окупаемости их – порядка 5 лет. Сегодня, фактически, это – регулятор и «Экземпер» электронного типа, с возможностью дистанционного съёма на каждый отопительный прибор, который стоит, комплект, порядка 100-120 рублей сегодня. 

Отопительный сезон в Беларуси: «Что происходит»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Андрей Ромашко

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