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Минжилкомхоз: потребление воды сократилось на треть после установки приборов учёта

09 октября 2017 15:18
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Новости Беларуси. Какую выгоду дала установка приборов учёта воды в квартирах белорусов, рассказали в рамках  ток-шоу «Что происходит».

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
С водой, когда повсеместно в Республике Беларусь была реализована программа по установке индивидуальных приборов учёта, потребление воды населением сократилось.

И это было заметно.

Насколько сократилось?

Андрей Ромашко:
На треть, примерно, сократилось. 

Отопительный сезон в Беларуси: «Что происходит»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Андрей Ромашко

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