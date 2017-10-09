Минжилкомхоз: потребление воды сократилось на треть после установки приборов учёта

Новости Беларуси. Какую выгоду дала установка приборов учёта воды в квартирах белорусов, рассказали в рамках ток-шоу «Что происходит».
Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
С водой, когда повсеместно в Республике Беларусь была реализована программа по установке индивидуальных приборов учёта, потребление воды населением сократилось.
И это было заметно.
Насколько сократилось?
Андрей Ромашко:
На треть, примерно, сократилось.