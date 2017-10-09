Отопительный сезон в Беларуси: «Что происходит»

Новости Беларуси. Главная народная новость этой недели – начало отопительного сезона. Теплее стало во всех социальных учреждениях, совсем скоро тепло станет и в наших квартирах, но, одновременно с этим, увеличится сумма в «жировках». Научились ли мы быть рачительными и экономными, как в масштабах своей квартиры, так и в масштабах государства, обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Минжилкомхоз: потребление воды сократилось на треть после установки приборов учёта

«Срок окупаемости – порядка 5 лет»: сколько стоят приборы для индивидуального учёта тепла?

Геннадий Калёнов: «Почему не начать проводить общественные слушания по тарифам?»

Дмитрий Малахов: «Если говорить о том, что тарифы будут повышаться, то должна быть прозрачность»