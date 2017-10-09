«Молодежь знакомится с будущей работой»: привлечением волонтеров туриндустрия предлагает решить кадровый вопрос
Новости Беларуси. С помощью программы волонтерского движения туриндустрия предлагает решить кадровый вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в ближайшие годы Беларусь ждет сразу два крупных спортивных мероприятия. В 2019 году в Минске пройдут Европейские олимпийские игры, а еще через 2 года белорусская столица примет матчи Чемпионата мира по хоккею.
Для того, чтобы справится с ожидаемым наплывом гостей, нашей туристической отрасли предстоит решить проблему нехватки квалифицированных кадров.
Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:
Создается база контактов, куда передают вакансии. Это может быть помощник гида, экскурсовода, это может быть встречающий человек с табличкой на вокзале.
Мы решаем таким образом 3 задачи: первая – молодежь профильных и смежных специальностей знакомится с будущей работой; вторая – мы решаем вопрос вообще занятости молодежи; третья – мы сможем создать пласт заинтересованных людей, который любят гостей, туристов и индустрию, будучи специалистами полевой работы к 19-му году.
II Европейские игры пройдут в Беларуси летом 2019 года. Всего к состязаниям готовятся более десятка спортивных объектов Минска. Уже в ноябре организаторы обещали представить талисман II Евроигр.