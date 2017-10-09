«Молодежь знакомится с будущей работой»: привлечением волонтеров туриндустрия предлагает решить кадровый вопрос

Новости Беларуси. С помощью программы волонтерского движения туриндустрия предлагает решить кадровый вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в ближайшие годы Беларусь ждет сразу два крупных спортивных мероприятия. В 2019 году в Минске пройдут Европейские олимпийские игры, а еще через 2 года белорусская столица примет матчи Чемпионата мира по хоккею.

Для того, чтобы справится с ожидаемым наплывом гостей, нашей туристической отрасли предстоит решить проблему нехватки квалифицированных кадров.