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«Срок эксплуатации – как минимум 100 лет». Как мост на Орловской изменился после ремонта

19 октября 2020 14:50
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Новости Беларуси. Путепровод на Орловской открыли после реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Срок эксплуатации – как минимум 100 лет». Как мост на Орловской изменился после ремонта-1

Капитальный ремонт должны были закончить только через месяц, но уже на прошлой неделе дорожники провели благоустройство, установили светодиодные фонари и убрали ограждения.

«Срок эксплуатации – как минимум 100 лет». Как мост на Орловской изменился после ремонта-4

Сергей Рубченя, директор филиала ОАО «Мостострой»:
Мы выходили работать в три смены, и день и ночь работали – это во-первых. Во-вторых, весь железобетон был сборный. Мы его заготавливали на заводе железобетонных мостовых конструкций, а здесь просто собирали. Такая технология применяется у нас практически на 80 % железобетонных мостов, мы с ней знакомы. Это нам позволило сократить сроки строительства.

«Срок эксплуатации – как минимум 100 лет». Как мост на Орловской изменился после ремонта-7

В идеальном состоянии сейчас он находится, срок эксплуатации – как минимум 100 лет.

«Срок эксплуатации – как минимум 100 лет». Как мост на Орловской изменился после ремонта-10

В ходе реконструкции мост стал немного выше. Также к трем пролетам добавился четвертый. Дополнительная опора появилась и на проезжей части проспекта Победителей. На разделительной части установили дельтаблоки, что позволило ввести еще две транспортные полосы и облегчить движение автомобилей.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Сергей Рубченя # Фотофакт

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