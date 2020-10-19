«Срок эксплуатации – как минимум 100 лет». Как мост на Орловской изменился после ремонта

Новости Беларуси. Путепровод на Орловской открыли после реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Путепровод на Орловской открыли после реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Капитальный ремонт должны были закончить только через месяц, но уже на прошлой неделе дорожники провели благоустройство, установили светодиодные фонари и убрали ограждения.
Сергей Рубченя, директор филиала ОАО «Мостострой»:
Мы выходили работать в три смены, и день и ночь работали – это во-первых. Во-вторых, весь железобетон был сборный. Мы его заготавливали на заводе железобетонных мостовых конструкций, а здесь просто собирали. Такая технология применяется у нас практически на 80 % железобетонных мостов, мы с ней знакомы. Это нам позволило сократить сроки строительства.
В идеальном состоянии сейчас он находится, срок эксплуатации – как минимум 100 лет.
В ходе реконструкции мост стал немного выше. Также к трем пролетам добавился четвертый. Дополнительная опора появилась и на проезжей части проспекта Победителей. На разделительной части установили дельтаблоки, что позволило ввести еще две транспортные полосы и облегчить движение автомобилей.