Посидеть с гитарой и заработать на новые джинсы-варёнки. Белорус вспоминает, как в студенчестве ездил «на картошку»

Новости Беларуси. Не откликнуться на такой призыв в Советском союзе было невозможно. Ради командировок на картошку ученые откладывали диссертации, а инженеры – чертежи, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Разве что рабочих от станков отвлекать было не принято. Даже если городские интеллигенты не могли толком отличить сорняк от морковки, это было неважно. Всенародная «толока» спасала колхозы от дефицита рабочих рук.

У студентов и вовсе начало учебного года сдвигалось до начала октября. Понятие поездки «на картошку» стало нарицательным. По факту убирать могли и свеклу, и кабачки. Но ассоциировались, конечно же, добровольные осенне-полевые работы именно с этим овощем.

Дискотеки и посиделки с гитарами – эта неформальная атмосфера компенсировала молодежи все неудобства. Да и заработать во время такого трудового семестра можно было на новые джинсы-варенки. Милая традиция таких трудовых десантов в современной Беларуси не совсем забыта. Молодежные студенческие отряды ездят помогать с уборкой овощей по-прежнему. А хозяйства подкидывают сезонные вакансии на биржу труда, и временно нетрудоустроенные охотно откликаются на возможность подзаработать.

Юрий Лойко, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

В институте все мы были в студотрядах, и я был. Поступивших на 1 курс БАТУ сразу «на картофель» отправили, на третьем курсе нас отправили в Борисовский район на уборку овощей. Поэтому все убирал: и капусту, и морковь, и яблоки. Вырвались из дома, новые люди. Хотелось себя показать, проявить.

Все хорошо было, только приятные воспоминания. У нас, в основном, были дети из поселков, городских мало очень было. Но те же городские знали, что поступили в аграрный вуз, поэтому никто там работы не боялся. Все работали, все проявляли себя и хотели проявить только с положительной стороны.

Не боится Юрий Вадимович любой работы и сейчас. За 20 лет в агробизнесе фермер научился многому. Он сам себе экономист и агроном. Но может управленец и за трактором посидеть, и мешки поразгружать.