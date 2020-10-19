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24-летний парень с инвалидностью работает библиотекарем. Что он рассказывает про свою профессию?

19 октября 2020 14:07
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Новости Беларуси. В Погостской сельской интегрированной библиотеке работает 24-летний юноша. Никита вернулся сюда после распределения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

24-летний парень с инвалидностью работает библиотекарем. Что он рассказывает про свою профессию?-1

Он окончил Могилевский профессиональный колледж. Имеет группу инвалидности, но при этом отлично справляется с обязанностями библиотекаря. Кстати, рабочее место он получил, пройдя адаптацию.

24-летний парень с инвалидностью работает библиотекарем. Что он рассказывает про свою профессию?-4

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Анастасия Кончиц # Никита Лупач # Фотофакт

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