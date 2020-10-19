24-летний парень с инвалидностью работает библиотекарем. Что он рассказывает про свою профессию?

Новости Беларуси. В Погостской сельской интегрированной библиотеке работает 24-летний юноша. Никита вернулся сюда после распределения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он окончил Могилевский профессиональный колледж. Имеет группу инвалидности, но при этом отлично справляется с обязанностями библиотекаря. Кстати, рабочее место он получил, пройдя адаптацию.