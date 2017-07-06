Срок безвизового пребывания в Беларуси может быть увеличен до 10 дней
Новости Беларуси. До 10 дней может быть увеличен срок пребывания иностранных граждан в Беларуси без визы. С таким предложением выступает Министерство спорта и туризма нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменение поможет привлечь туристов, и прежде всего тех, кто заинтересован в спортивном и оздоровительном отдыхе. Пяти дней, которыми путешественники располагают сейчас, бывает недостаточно для полного курса процедур или, скажем, посещения матчей чемпионата. Также Беларусь рассматривает вопрос о введении 30-тидневного безвизового режима для гостей из Китая.
Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Если взять «безвиз» – сразу делали маленькие шажки, «безвиз» с Турцией, с Израилем, Августовский канал. Потом сделали один большой шаг – «безвиз» для 80 стран. Аналитика здесь скрупулезная еще не проведена, но у нас загрузка аэропорта увеличилась на 30%. Это тоже о многом говорит.
Талеб Рифаи, генеральный секретарь Всемирной туристской организации:
Имидж Беларуси очень изменился и здесь сработал целый комплекс. Это не только введение безвизового режима, но и политические моменты. Мир видит, что за последние 2-3 года Беларусь очень сильно открывается. Это полностью меняет ее восприятие. И сравнивая с тем, что было 10-15 лет назад, люди чувствуют, что хотят приехать в Беларусь. А главное – могут приехать в Беларусь.
Как сделать Беларусь привлекательной для иностранцев, обсуждают 6 июля на международной конференции по туризму. В Минске собрались лучшие маркетологи и туроператоры Европы, Азии и стран СНГ. Эксперты работают в том числе и над созданием странового бренда. Ожидается, что туристический логотип Беларуси будет вынесен на общественное обсуждение.