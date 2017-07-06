«Все настроены на работу»: в Минск на трудовой семестр приехал студенческий отряд из Санкт-Петербурга

Новости Беларуси. Минский вокзал встречает студентов из Санкт-Петербурга. Молодые люди приехали в Беларусь для участия в трудовом семестре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята из северной столицы России помогут в благоустройстве стадиона «Динамо».

Кроме работы, их ожидает интересная культурная программа. В свободное время они смогут увидеть все достопримечательности белорусской столицы в обзорной экскурсии, посетить театры и попробовать национальную кухню.