Александр Лукашенко: без хорошо подготовленных и оснащенных Вооруженных Сил не может быть суверенной Беларуси

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 6 июля чествовали выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Собравшиеся без преувеличения – элита Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно им предстоит осваивать новые методы борьбы с международными угрозами и обучать молодое поколение. И первое обращение от главы государства – национальные интересы страна должна отстаивать всеми доступными способами. Без хорошо подготовленной и оснащенной армии не может быть суверенной Беларуси, подчеркивает Президент. Именно Вооруженные Силы отвечают за территориальную целостность и стабильность государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. У нашей страны нет геополитических амбиций. Однако свои национальные интересы мы должны отстаивать всеми доступными способами. Хочу подчеркнуть, что без хорошо подготовленных и оснащенных Вооруженных Сил не может быть суверенной Беларуси. Они призваны обеспечивать территориальную целостность и стабильность государства. Адекватно отвечать на возникающие угрозы, откуда бы они ни исходили. Сейчас проводится оптимизация силовых структур. В войска поступает современная военная техника. Армия перестраивается, приспосабливаясь к новым условиям ведения противоборства и войны. В войска поставлены новые самолеты Як-130, вертолеты Ми-8, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2». Принята на вооружение реактивная система залпового огня «Полонез». Успешно прошли государственные испытания на белорусских полигонах и поступают в войска отечественные бронированные автомобили, радиолокационные станции. Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое. Вам придется обучить всех, кто будет причастен к этим новым видам вооружения. Некоторые офицеры ушли с церемонии в другом звании. Президент вручил генеральские погоны нескольким представителям силовых ведомств. Заместителю председателя Государственного таможенного комитета присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга. По традиции, за отличную учебу и образцовое исполнение воинского долга 16-ти офицерам-выпускникам Александр Лукашенко объявил благодарности.