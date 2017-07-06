Адресное субсидирование в жилищном строительстве: кто сможет рассчитывать на поддержку

Новости Беларуси. 135 миллионов рублей выделяет государство на адресное субсидирование в жилищном строительстве. Эта сумма рассчитана на поддержку порядка 4 тысяч очередников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 6 июля сообщили в Минстройархитектуры. Адресные субсидии будут выделяться только под строительство квартир в домах определенных категорий. Их список сейчас формируется. Жилье по такой схеме начнут сдавать в 2018 году. Введение подобной поддержки нуждающихся снизит затраты бюджета на строительство жилых квадратов.