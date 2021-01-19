«Средства вложены правильно». Как выглядит новый музей в Брестской крепости и как развивать туристический потенциал Беларуси?

Новости Беларуси. Тем, которые будут подняты на Всебелорусском народном собрании, немало. И это не только вопросы из плоскости экономики или политической сферы. Герой нашего следующего материала – делегат ВНС, сотрудник музея «5 форт» Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С какими инициативами он едет в Минск, расскажет Кристина Протосовицкая.

Елена Митюкова, заведующая научно-экспозиционным отделом Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой:

Во время проведения реставрационных работ, при очистке стен случайно под слоем штукатурки обнаружилось подлинное изображение герба, которое располагалось в каземате низших чинов согласно документам. Помогли сделать настоящее научное открытие строители. Изначально стену хотели оставить нетронутой, но помог случай.

В этом музее не тянет связь и напрочь отключается мобильный интернет. Сохранившийся в первозданном виде «5 форт» как образец уникальной военной мощи, кажется, по-прежнему выполняет свою роль защиты от внешнего мира.

Елена Митюкова:

Надпись на старонемецком языке, которая в приблизительном переводе означает, что пока на улице холодно и сыро, в форте сухо и тепло. Создатели экспозиции попытались открыть доступ ко всем частям форта. Горжевой капонир – единственное двухэтажное строение.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

17 очень крутых ступеней, каждая почти вдвое уже классических лестничных. Ходить, а тем более бежать, в военное время по таким было непросто. Зато идеальный уклон для подачи снарядов и орудий.

В свое время пятый форт должен был оборонять город и крепость с южного направления, признавался одним из самых надежных бастионов. На точках обстрела специалисты Белреставрации воссоздали все орудия.

Елена Митюкова:

Основная задача горжевого капонира состояла в том, чтобы не дать возможности противнику проникнуть в форт с тыла и, прежде всего, пересечь водяной ров, которым форт окружен.

Позади большая работа реставраторов – все специалисты белорусские. Темные пятна истории форта расшифровали в российских имперских архивах.

Александр Коркотадзе, заведующий музеем «5 форт»:

Мы хотели как можно больше сохранить его аутентичность, не нарушив ее. Где-то даже в ущерб красивой картинке, но чтобы был более подлинный дух. По первой части проекта, которая сейчас была осуществлена, мы сделали левую часть казармы. Всего музеефикация была нами осуществлена на площади около 900 квадратных метров. Создание музейной экспозиции велось на средства Союзного государства. Всего более 1,5 миллионов рублей.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Мы понимаем, что эти средства вложены очень правильно. Они вложены в наше историческое прошлое, вложены в память наших людей о тех страшных событиях, которые происходили на этой территории. Мы просто обязаны помнить и чтить память наших уважаемых ветеранов, кто, пройдя страшными дорогами военного лихолетья, принес Великую Победу. Об этом мы должны заявлять во всеуслышание, что мы и делаем на уровне нашего государства.

Цену исторической памяти и чему может научить Брестская крепость не только туристов, но и белорусов, доподлинно знает Александр Коркотадзе. Свое видение уже вскоре он предложит на Всебелорусском народном собрании.

Александр Коркотадзе:

Сохраняя все то хорошее, что есть сейчас, наша страна будет двигаться по пути реформ и меняться еще к лучшему, чтобы устойчиво развиваться в XXI веке. Сложное время, непростое. Нужна консолидация общества, чтобы двигаться вперед.

Пандемия стала настоящим испытанием для туристической индустрии во всем мире. Не исключение и Беларусь. Однако этот период отечественные профессионалы предлагают рассматривать не столько с точки зрения упущенных выгод, сколько с поиска новых возможностей. Об этом 19 января говорили в Гомеле на тематической диалоговой площадке. Обсудить актуальные вопросы вместе собрались представители государственных органов и субъекты туриндустрии.

Наталья Звенигородская, официальный представитель Республиканского союза туристической индустрии:

Мы делаем периодически опросники, какие проблемы сегодня существуют в туристической сфере. Мы потом это формируем на предложения в законодательство Республики Беларусь. Потому что нужно понимать, какие есть проблемы внизу. Только таким образом мы получим хорошие и новые результаты в развитии не только туризма, но и в других отраслях. Как выяснилось, кадровый вопрос в сфере туризма в Беларуси по-прежнему среди проблемных. Преподавать «гостеприимство» планируется в рамках университетского курса. Новую специальность откроют в Гомеле уже в 2021 году.