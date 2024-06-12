Средства бюджета Союзного государства расходуются эффективно – что показали результаты проверки?

Ее итоги озвучили на совместном заседании коллегий Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России. В прошлом году проведено 35 мероприятий, в основном социальной направленности. Количество совместных инициатив постоянно растет. Однако в работе имеются и недостатки.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Было отмечено два мероприятия, которые, по нашему мнению, неоправданно затянуты. Первое – это создание медиакомпании, на что глава государства неоднократно обращал внимание. К сожалению, это не первый год, когда мы констатируем, что до конца вопрос не довели. Второй вопрос – это то, что касается собственности Союзного государства.

Галина Изотова, заместитель председателя Счетной палаты России:

Отсматривая, контролируя реализуемость программ видим, что в основном они имеют социальную направленность. По итогам мы даем рекомендации, дали эти рекомендации, сегодня уже большая часть рекомендаций по итогам и бюджета 2022 года, и, мы видим, 2023 года реализуется.