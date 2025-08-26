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Минский ОМОН занял первое место на соревнованиях по тактической стрельбе в России

26 августа 2025 07:21
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Наши – лучшие! Команда ОМОНа ГУВД Мингорисполкома победила в соревнованиях, проходивших в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гудермесе состоялся 12-й открытый чемпионат по тактической стрельбе. Турнир посвящен памяти первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. В 2024 году минские омоновцы также заняли первое место.

Минский ОМОН занял первое место на соревнованиях по тактической стрельбе в России-2

Упражнения, разработанные с учетом современных тенденций боевой подготовки, позволили участникам показать навыки владения оружием, тактического мышления и командной работы в условиях, максимально приближенных к реальным. Белорусские милиционеры продемонстрировали отличную выучку и меткость, оставив позади сильных соперников из других стран. Победа стала заслуженным признанием их высокого мастерства и слаженности действий.

# МВД Беларуси

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