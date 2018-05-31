«Все обращаются к нему в молитвах». Крестный ход в Добрушском районе прошёл к 20-летию со дня канонизации Иоанна Кормянского

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Сегодня не только для жителей Беларуси, для всех жителей Земли это замечательный праздник. Казалось бы, простой священник в какой-то глухой деревне служит Богу, служит людям, общается с людьми и вдруг происходит такое всеобщее почитание. С чем это связано? Почему его почитают? Потому что он ещё тут на земле стяжал Благодать Духа Святого. И заметьте, все обращаются к нему в молитвах и, что самое важное, никто не уезжает не утешенным.