Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил

Новости Беларуси. 31 мая Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в Вооруженных Силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 31 мая Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в Вооруженных Силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, первым заместителем начальника Генерального штаба стал Александр Вольфович, ранее он командовал войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил. Эту должность занял Андрей Жук.
До сегодняшнего дня он был заместителем командующего войсками Западного оперативного командования. На смену ему назначили Игоря Демиденко.
Главное управление идеологической работы и должность помощника министра обороны занял Леонид Касинский. При подборе кандидатов на соответствующие должности учитывалось то, как офицеры проявили себя в ходе комплексной проверки Вооруженных Сил, однако сами кадровые перестановки с нею не связаны.