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Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил

31 мая 2018 13:36
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Новости Беларуси. 31 мая Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в Вооруженных Силах,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил-1

Так, первым заместителем начальника Генерального штаба стал Александр Вольфович, ранее он командовал войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил. Эту должность занял Андрей Жук.

Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил-4

До сегодняшнего дня он был заместителем командующего войсками Западного оперативного командования. На смену ему назначили Игоря Демиденко.

Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил-7

Главное управление идеологической работы и должность помощника министра обороны занял Леонид Касинский. При подборе кандидатов на соответствующие должности учитывалось то, как офицеры проявили себя в ходе комплексной проверки Вооруженных Сил, однако сами кадровые перестановки с нею не связаны.

Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил-10

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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