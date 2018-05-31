Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил

Новости Беларуси. 31 мая Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в Вооруженных Силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, первым заместителем начальника Генерального штаба стал Александр Вольфович, ранее он командовал войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил. Эту должность занял Андрей Жук.

До сегодняшнего дня он был заместителем командующего войсками Западного оперативного командования. На смену ему назначили Игоря Демиденко.