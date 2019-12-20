Прямой эфир

«Средние цены от 12 рублей». В Минске развернулись ёлочные базары

20 декабря 2019 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первые ёлочные базары 20 декабря развернулись в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Средние цены от 12 рублей». В Минске развернулись ёлочные базары-1

По государственным ценам приобрести новогоднее дерево можно по двум адресам: на улицах Притыцкого и Багратиона.

«Средние цены от 12 рублей». В Минске развернулись ёлочные базары-4

К примеру, столичный лесхоз порадует ассортиментом на любой вкус: ёлки, сосны, зелёные и голубые, срубленные и даже в кадках. Новые партии пушистых красавиц поступают два раза в день.

«Средние цены от 12 рублей». В Минске развернулись ёлочные базары-7



Наталья Мисюк, инженер по охране и защите леса:
Средние цены от 12 рублей, а деревья в кадках  от 21 рубля и выше. Также у нас существует акция «Сохрани символ праздника», когда елки по весне высаживают либо у себя на участке, либо можно поучаствовать в ежегодной акции «Неделя леса». Тем самым мы сохраняем рост деревьев.

Зелёный горошек к Новому году подорожает?

«Средние цены от 12 рублей». В Минске развернулись ёлочные базары-10

Массово ёлочные базары в Минске начнут открываться 22 декабря. Цену товара и время работы определят сами продавцы. Дополнить праздничное настроение новогодней покупкой можно будет вплоть до 31 декабря.

# Новый год # общество # Наталья Мисюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Луцкий: «Нужно чувствовать каждого работника, нужно к каждому подходить индивидуально»
20 декабря 2019 11:01

Игорь Луцкий: «Нужно чувствовать каждого работника, нужно к каждому подходить индивидуально»

Ждать ли снега перед Новым годом? Прогноз погоды в Беларуси на предпраздничную неделю
20 декабря 2019 08:53

Ждать ли снега перед Новым годом? Прогноз погоды в Беларуси на предпраздничную неделю

Ёлочные базары-2020: подорожают ли деревья?
20 декабря 2019 08:50

Ёлочные базары-2020: подорожают ли деревья?