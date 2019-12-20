«Средние цены от 12 рублей». В Минске развернулись ёлочные базары

Новости Беларуси. Первые ёлочные базары 20 декабря развернулись в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По государственным ценам приобрести новогоднее дерево можно по двум адресам: на улицах Притыцкого и Багратиона.

К примеру, столичный лесхоз порадует ассортиментом на любой вкус: ёлки, сосны, зелёные и голубые, срубленные и даже в кадках. Новые партии пушистых красавиц поступают два раза в день.





Наталья Мисюк, инженер по охране и защите леса:

Средние цены от 12 рублей, а деревья в кадках – от 21 рубля и выше. Также у нас существует акция «Сохрани символ праздника», когда елки по весне высаживают либо у себя на участке, либо можно поучаствовать в ежегодной акции «Неделя леса». Тем самым мы сохраняем рост деревьев.