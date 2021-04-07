Среди всех подобных холдингов – самый прогрессивный. Владимир Перцов поздравил «Минск-Новости» с юбилеем

Новости Беларуси. 20 лет в ритме важных событий большого города. В ратуше поздравили с юбилеем коллектив агентства «Минск-Новости», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Лучшим вручили почетные грамоты и благодарности. Обещают не переставать удивлять. Агентство «Минск-Новости» празднует 20-летие Ежедневно мастера пера и микрофона готовят до 100 авторских материалов, а количество посещений интернет-портала достигает 100 тысяч. Сегодня «Минск-Новости» – сразу семь информационных ресурсов. Среди них – газеты «Минский курьер» и «Вечерний Минск», «Радио-Минск», детский журнал «Качели», информационный портал minsknews.by и официальный YouTube-канал.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мне всегда нравилась подача нашим агентством информации о сложной городской жизни. Она, наверное, характеризовалась несколькими такими элементами, прежде всего, конечно, профессиональностью – те материалы, которые касались развития системы здравоохранения, здоровья общественного, личного, подавались тоже со знанием дела, с профессиональным отношением.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Среди всех подобных холдингов, организаций, которые сейчас работают в регионах – региональных, маленьких и таких больших, как «Минск-Новости» – именно «Минск-Новости» – самое прогрессивное, самое эталонно развивающееся. Потому что оно и представляет из себя ту агрегацию, как сейчас модно говорить, кросс-платформенных медиаресурсов. Когда газеты все меньше и меньше популярны, но своего читателя «Минск-Новости» находит через мессенджеры, через социальные сети, через интернет-портал. И все равно информацию о Минске стараются донести своему читателю через удобные для него формы современных гаджетов.

Журналисты агентства «Минск-Новости» ежедневно рассказывают о решении важных для каждого минчанина социальных и коммунальных вопросах. Это своего рода летопись жизни столицы. И страницы этой истории отражены в фотовыставке, организованной совместно с информационным агентством БЕЛТА.

Юрий Козиятко, генеральный директор агентства «Минск-Новости»:

Агентство «Минск-Новости», как и все СМИ, будет развиваться вместе с новыми технологиями, вместе с тенденциями, которые в информационном мире происходят. Раньше была газета «Минский курьер» и «Вечерний Минск», потом появилось радио. А сегодня у нас ведущие СМИ – это интернет-портал, YouTube-канал, Telegram-канал, то есть информационная мода диктует развитие. Естественно, что новые СМИ мы будем развивать в первую очередь. Современные, как говорят, новые медиа.

К юбилейной дате в агентстве приурочено немало мероприятий. В парке у Национальной библиотеки сотрудники высадили рябиновую аллею. Место выбрано потому, что в крупнейшем книгохранилище собраны подшивки всех изданий и первый номер восстановленного «Минского курьера».