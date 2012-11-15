Сразу семь новых домов пополнили жилой фонд Фрунзенского района Минска

Новости Беларуси. Сразу семь новых домов пополнили жилой фонд Фрунзенского района. К заселению жильцов готовы примерно 8 сотен квартир.

Многоэтажки выросли в Каменной Горке и Масюковщине, на улицах Тимошенко и Притыцкого. Новостройки появились и на месте бывшей деревни Сухарево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Железняк, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района:

Во Фрунзенском районе идет интенсивная застройка жилья. В этом году мы планируем ввести порядка 64 жилых домов, что составляет порядка 566 тысяч метров квадратных жилья района.