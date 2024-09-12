Предпоказ фильма «Чёрный замок» по роману Короткевича прошёл в Минске

Исторический роман через призму современного фэнтези и с нотками детектива. В Минске прошел предпоказ фильма «Черный замок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина совместного производства Беларуси и России создана по мотивам знаменитого романа Владимира Короткевича. Разработка проекта велась более года. Особое внимание уделили подбору актеров. События фильма перенесены из 70-х годов XX века в наши дни. Это позволит зрителям взглянуть на современную Беларусь сквозь призму минувших эпох. Съемки проходили в живописных уголках Витебской, Гродненской и Минской областей, придавая фильму уникальную атмосферу и символичность.

Виктор Вержбицкий, народный артист России: Мы когда приступали, конечно, с особой ответственностью, потому что это государственный проект, это история Белоруссии. Определенное волнение, потому что пока не знаешь, что получилось из твоей работы. Потому что процесс ты помнишь. И он был увлекательным, потому что это историческое время, конкретные документальные кадры. Это замечательно исполненная декорация. Это путешествие по Беларуси.

Кирилл Кузин, режиссер-постановщик:

Роман, если его раскладывать в киноязык, получился бы серий на 8, наверное, 10. Мы все-таки постарались уместить это в 2 часа. И чрезвычайно сложно это сделать, ничего не упустив.

Фильм «Черный замок» появится на больших экранах с 12 декабря, а в онлайн-прокате станет доступен в феврале следующего года.