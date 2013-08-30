Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года стартовали в Беларуси. Так, линейка прошла 30 августа в столичной 31 гимназии. Здесь в первый раз за парты сядут 76 мальчишек и девчонок – это целых три класса.

К школьному сезону обновилось не только само здание, но и техническая база. Учреждение образования обзавелось уникальным информационным центром. Он состоит из библиотеки и медиатеки, в распоряжении учеников – ноутбуки и телеаппаратура, а весь второй этаж попал в зону Wi-fi, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера Дроздова, ученица 1-го класса ГУО «Гимназия № 31 Минска»:

Ждала так, что даже спрашивала у мамы, сколько осталось дней до того, как я пойду в школу. Мама говорила, что три дня осталось, два. И наконец-то остался один. Я дождалась этого дня.

Дмитрий Плавнов и Кирилл Желонкин, ученики 1-го класса ГУО «Гимназия № 31 Минска»:

Я умею все, что надо для школы, – писать, читать.

Мария Финская и Василий Волков, ученики 11-го класса ГУО «Гимназия № 31 Минска»:

Очень хорошее настроение, все-таки это наша последняя линейка.

Чувствуется огромная ответственность, которая будет преследовать весь этот год. Все-таки экзамены, подготовка к централизованному тестированию.

Первый звонок прозвенел и в 37 гимназии Минска. Здесь первоклассниками стали 110 ребят. Само учебное заведение из числа экспериментальных. Оплатить, к примеру, обед школьники смогут при помощи собственной пластиковой карты. А среди технических новинок и школа роботостороения, которая начнет работать в гимназии с января.

Ирина Даненкова, директор ГУО «Гимназия № 37 Минска»:

В каждом классе у нас есть компьютеры, подключены все к Интернету. Имеются документ-камеры, интерактивные доски, система интерактивного опроса. Все для того, чтобы школа была современным учреждением.

Среди родителей, которые 30 августа привели своих детей в школы, и глава нашего государства. Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем присутствовали на праздничной линейке, посвященной началу нового учебного года, в Острошицко-городокской средней школе Минского района, где в 3 «Б» классе учится Николай.