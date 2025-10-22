Беларусь представила свой опыт на заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

Выстроить надежную систему взаимодействия по обеспечению законности и борьбе с преступностью. Опыт Беларуси представлен в ходе 35-го заседания Координационного совета генпрокуроров стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие прошло в столице Таджикистана – Душанбе. Генеральный прокурор Андрей Швед в своем докладе подробно проинформировал коллег о развитии в Беларуси антикриминального законодательства. Так, за последние пять лет принято 15 законов, направленных на совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального права. Вопросы правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, повышения квалификации кадров и совместной деятельности по защите прав и свобод граждан на уровне Союзного государства обсуждены во время переговоров глав надзорных ведомств Беларуси и России.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Наша совместная работа по сохранению исторической памяти, по борьбе за сохранение наших культурных ценностей, нашего духовного наследия, в том числе в рамках совместной работы по выявлению и документированию фактов геноцида на оккупированных территория Советского Союза – это дорогого стоит. Сегодня у нас, как никогда, налажены тесные отношения по всем направлениям, по всем сферам надзорной деятельности. К слову, только в рамках работы следственной группы Генеральной прокуратуры Беларуси мы ежедневно в режиме онлайн получаем тысячи и тысячи страниц ранее неизвестных документов.