«Сравнение Дэвида Боуи и каких-нибудь белорусских певцов». Необычный сайт появится в Беларуси

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель проекта «Free mova» – Татьяна Синица и PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend – Анастасия Писченкова.

Совсем недавно завершился 12-ый сезон битвы проектов. Какие интересные проекты вышли в финал?

Анастасия Писченкова, PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend:

До финала дошли 17 проектов, вообще, мы говорили, что 16, но жюри выбрало 17. 17-ым выбрали проект про белорусскую культуру. Это такой будет сайт vir.by, который будет писать в разных современных форматах и интегрировать наших белорусских известных людей в мировую повестку. Будут статьи сравнения Дэвида Боуи и каких-нибудь белорусских певцов.