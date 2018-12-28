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«Сравнение Дэвида Боуи и каких-нибудь белорусских певцов». Необычный сайт появится в Беларуси

28 декабря 2018 11:17
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель проекта «Free mova» – Татьяна Синица и PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend – Анастасия Писченкова.

Совсем недавно завершился 12-ый сезон битвы проектов. Какие интересные проекты вышли в финал?

Анастасия Писченкова, PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend:
До финала дошли 17 проектов, вообще, мы говорили, что 16, но жюри выбрало 17. 17-ым выбрали проект про белорусскую культуру. Это такой будет сайт vir.by, который будет писать в разных современных форматах и интегрировать наших белорусских известных людей в мировую повестку. Будут статьи сравнения Дэвида Боуи и каких-нибудь белорусских певцов.

«Сравнение Дэвида Боуи и каких-нибудь белорусских певцов». Необычный сайт появится в Беларуси-1

# Социальная помощь # общество # Татьяна Синица # Анастасия Писченкова # Фотофакт # общество

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