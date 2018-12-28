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Банк ВТБ проводит программу «Мир без слёз» по поддержке больниц: как выбирают учреждения?

28 декабря 2018 10:12
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«Мир без слёз» – так называется благотворительная программа, которую уже не первый год реализует Банк ВТБ. Что сделано за время существования проекта для поддержки учреждений детского здравоохранения, детей-сирот и детей с особенностями психофизического развития?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) – Владимир Иванов.

По какому принципу выбираются больницы для помощи?

Владимир Иванов, председатель правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь):
В начале этой программы мы выбирали точки собственного присутствия, где есть наши офисы, каким-то образом мы работаем с клиентской базой. После мы прошли эти точки, и сейчас мы коллегиально определяем удалённые районы, больницы, которым видим, что наша помощь просто необходима и по обращению тех же больниц, потому что писем поступает очень много.

Банк ВТБ проводит программу «Мир без слёз» по поддержке больниц: как выбирают учреждения? -1

Что из себя представляет проект? Как он появился? Кто был инициатором? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Реклама # общество # Владимир Иванов # Фотофакт

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