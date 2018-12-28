В Беларуси создали гаджеты, помогающие людям с особенностями речи. Где их можно будет опробовать?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель проекта «Free mova» – Татьяна Синица и PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend – Анастасия Писченкова.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель проекта «Free mova» – Татьяна Синица и PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend – Анастасия Писченкова.
В чём суть вашего проекта? Вы принесли какие-то устройства, давайте продемонстрируем.
Татьяна Синица, руководитель проекта «Free mova»:
Я принесла некоторые, это очень маленькие возможности, средств очень много, они очень просты. Здесь просто написано «да», соответственно, сюда можно записать «нет», «хочу», «ещё». Это очень простое устройство.
Есть более сложные устройства, с этим мы ещё поэкспериментируем. Это вариант «Go talk», он всего лишь из четырёх окошек состоит, он достаточно простой. Здесь можно выбрать варианты ответов, эти варианты озвучиваются и, соответственно, происходит коммуникация, человек начинает понимать. Например, в процессе обучения есть варианты ответов, и человек может выбрать вариант и, соответственно, правильно или неправильно происходит обучение, смена заданий.
Какой следующий шаг? Вы говорите, что на начальном этапе нужны финансовые вложения.
Татьяна Синица:
Уже есть, получили мы 10 тысяч белорусских рублей. У нас есть и сайт, и примеры аппаратов, которые нам нужны. Я думаю, что для начала нам нужно создать пространство, где находятся эти приборы, куда могут приходить родители, пока с детьми. Мы подбираем эти устройства, создаём вот это безопасное пространство общения, ведь это очень тонкая работа.