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В Беларуси создали гаджеты, помогающие людям с особенностями речи. Где их можно будет опробовать?

28 декабря 2018 11:05
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель проекта «Free mova» – Татьяна Синица и PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend – Анастасия Писченкова.

В Беларуси создали гаджеты, помогающие людям с особенностями речи. Где их можно будет опробовать?-1

В чём суть вашего проекта? Вы принесли какие-то устройства, давайте продемонстрируем.

Татьяна Синица, руководитель проекта «Free mova»:
Я принесла некоторые, это очень маленькие возможности, средств очень много, они очень просты. Здесь просто написано «да», соответственно, сюда можно записать «нет», «хочу», «ещё». Это очень простое устройство.

В Беларуси создали гаджеты, помогающие людям с особенностями речи. Где их можно будет опробовать?-4

Есть более сложные устройства, с этим мы ещё поэкспериментируем. Это вариант «Go talk», он всего лишь из четырёх окошек состоит, он достаточно простой. Здесь можно выбрать варианты ответов, эти варианты  озвучиваются и, соответственно, происходит коммуникация, человек начинает понимать. Например, в процессе обучения есть варианты ответов, и человек может выбрать вариант и, соответственно, правильно или неправильно происходит обучение, смена заданий.

В Беларуси создали гаджеты, помогающие людям с особенностями речи. Где их можно будет опробовать?-7

Какой следующий шаг? Вы говорите, что на начальном этапе нужны финансовые вложения.

Татьяна Синица:
Уже есть, получили мы 10 тысяч белорусских рублей. У нас есть и сайт, и примеры аппаратов, которые нам нужны. Я думаю, что для начала нам нужно создать пространство, где находятся эти приборы, куда могут приходить родители, пока с детьми. Мы подбираем эти устройства, создаём вот это безопасное пространство общения, ведь это очень тонкая работа.

# Социальная помощь # общество # Татьяна Синица # Анастасия Писченкова # Фотофакт

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