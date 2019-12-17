«Это очень символично». Боевые знамёна вручили воинским частям радиоэлектронной борьбы в Минске

Хорошей традицией стало и вручение знамен в канун профессионального праздника. Боевое Знамя во все времена – символ воинской чести, доблести и славы. Современную армию невозможно представить без новейших технологий и соответствующей аппаратуры, без создания глобальных сетей обмена информацией. Но ведь ровно тем же занимается и противник. И здесь важно уметь вести контрборьбу, быть эффективным в информационном пространстве.

Игорь Данильчик, начальник управления радиоэлектронной борьбы генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

Я рад, что у нас теперь все воинские части имеют свои знамена. Это очень символично. В этом году это, наверное, самое большое событие, о котором мы раньше не могли даже и мечтать – это вручение знамен нашим воинским частям.

Я думаю, у нас этот праздник удвоился или даже утроился, я бы сказал. И он надолго нам запомнится, останется в памяти у всех тех, кто здесь присутствовал или будет присутствовать при вручении знамени в Бресте в 48-м батальоне.