«Это очень символично». Боевые знамёна вручили воинским частям радиоэлектронной борьбы в Минске
Новости Беларуси. Эффективно нейтрализовать информационное преимущество противника. Теперь белорусской армии это будет делать проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Частям, которые занимаются радиоэлектронной борьбой, вручили новые образцы вооружения.
Хорошей традицией стало и вручение знамен в канун профессионального праздника. Боевое Знамя во все времена – символ воинской чести, доблести и славы. Современную армию невозможно представить без новейших технологий и соответствующей аппаратуры, без создания глобальных сетей обмена информацией. Но ведь ровно тем же занимается и противник. И здесь важно уметь вести контрборьбу, быть эффективным в информационном пространстве.
Игорь Данильчик, начальник управления радиоэлектронной борьбы генштаба Вооруженных Сил Беларуси:
Я рад, что у нас теперь все воинские части имеют свои знамена. Это очень символично. В этом году это, наверное, самое большое событие, о котором мы раньше не могли даже и мечтать – это вручение знамен нашим воинским частям.
Я думаю, у нас этот праздник удвоился или даже утроился, я бы сказал. И он надолго нам запомнится, останется в памяти у всех тех, кто здесь присутствовал или будет присутствовать при вручении знамени в Бресте в 48-м батальоне.
Сегодня радиоэлектронная борьба – сложнейший интеллектуально-технический компонент противоборства с противником. Современные военные конфликты – это управление войсками в едином инфопространстве. Широкое применение находят информационно-управляющие системы. Это и определяет особую роль радиоэлектронной борьбы в успешном противодействии противнику.