Прямой эфир

«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019»

17 декабря 2019 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Команда «Доктор Хаус» – новое имя белорусского юмора в КВН, а самый вкусный белорусский хит – песня про картошку «Potato aka Бульба».

В Минске накануне подвели итоги первой всебелорусской «Молодежной премии-2019». Статуэтки и премии молодым талантам вручали за лучшие и нестандартные проекты – всего 13 номинаций – от открытий в сфере IT и дизайна до лучших белорусских хитов и проектов уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019» -1

Владислав Самохвалов, лауреат «Молодежной премии-2019»:
Год назад у меня не было треков вообще. У меня первые треки появились весной, и сегодня я здесь. Это очень быстро все произошло. Я безумно благодарен своей фан-базе, своим слушателям, они мне очень сильно помогли, и благодаря им я здесь.

«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019» -4

Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета БРСМ:
Это показывает, что у нас созданы все условия для того, чтобы молодой человек, будь то он проявляет себя, снимая блог или отлично фотографируя или, например, круто катается на скейте. У него есть шанс быть знаменитым, стать лучшим, потому что все для этого в стране у нас есть.

К слову, премию инициировала сама молодежь. В будущем организаторы планируют расширить список номинаций и призывают всех талантливых блогеров, музыкантов и дизайнеров подключиться к новому проекту в социальных сетях.

«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019» -7

«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019» -9

«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019» -11

«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019» -13

# Одаренная молодежь # общество # Владислав Самохвалов # Дмитрий Воронюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это очень символично». Боевые знамёна вручили воинским частям радиоэлектронной борьбы в Минске
17 декабря 2019 06:43

«Это очень символично». Боевые знамёна вручили воинским частям радиоэлектронной борьбы в Минске

Прощание с Владимиром Цыплаковым пройдёт в здании крытого катка парка Горького в Минске
17 декабря 2019 06:27

Прощание с Владимиром Цыплаковым пройдёт в здании крытого катка парка Горького в Минске

«Каждый ярус будет представлен своим цветом». Как будет выглядеть инновационная новогодняя ёлка возле ратуши в Минске
16 декабря 2019 20:37

«Каждый ярус будет представлен своим цветом». Как будет выглядеть инновационная новогодняя ёлка возле ратуши в Минске