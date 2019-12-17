«Есть шанс быть знаменитым». В Минске наградили лауреатов «Молодёжной премии-2019»

В Минске накануне подвели итоги первой всебелорусской «Молодежной премии-2019». Статуэтки и премии молодым талантам вручали за лучшие и нестандартные проекты – всего 13 номинаций – от открытий в сфере IT и дизайна до лучших белорусских хитов и проектов уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Самохвалов, лауреат «Молодежной премии-2019»: Год назад у меня не было треков вообще. У меня первые треки появились весной, и сегодня я здесь. Это очень быстро все произошло. Я безумно благодарен своей фан-базе, своим слушателям, они мне очень сильно помогли, и благодаря им я здесь.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета БРСМ:

Это показывает, что у нас созданы все условия для того, чтобы молодой человек, будь то он проявляет себя, снимая блог или отлично фотографируя или, например, круто катается на скейте. У него есть шанс быть знаменитым, стать лучшим, потому что все для этого в стране у нас есть.

К слову, премию инициировала сама молодежь. В будущем организаторы планируют расширить список номинаций и призывают всех талантливых блогеров, музыкантов и дизайнеров подключиться к новому проекту в социальных сетях.